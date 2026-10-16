Man Utd không khoan nhượng với ngôi sao công khai chỉ trích lãnh đạo

"Sự thất vọng sau trận thua khiến tôi bộc lộ cảm xúc không đúng lúc, đúng chỗ và vì điều đó, tôi muốn xin lỗi", trung vệ Lisandro Martinez viết trên Instagram ngày 15/10, sau cuộc họp với ban lãnh đạo Man Utd và HLV Michael Carrick.

Tờ SunSport cho hay, tuyển thủ Argentina còn bị Quỷ đỏ phạt tiền vì công khai công kích những người điều hành CLB sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League hôm 13/10. Tuy nhiên, mức phạt không được tiết lộ do Man Utd muốn giải quyết sự việc trong nội bộ.

Cuộc họp diễn ra ngày 15/10 với sự tham dự của HLV Carrick, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada.

Trung vệ Martinez mô tả cuộc trao đổi là tích cực, giúp các bên thẳng thắn làm rõ những bất đồng sau phát biểu gây tranh cãi.

Man Utd đã phạt tiền và buộc trung vệ Lisandro Martinez (trái) xin lỗi vì chỉ trích lãnh đạo đội bóng. Ảnh: Getty.

Trước đó, cầu thủ 28 tuổi chỉ trích ông Wilcox không tăng cường đủ lực lượng để Man Utd cạnh tranh ở Champions League.

"Tôi kỳ vọng nhiều hơn, chắc chắn 100%. Tôi kỳ vọng nhiều hơn ở giám đốc kỹ thuật của chúng tôi", Martinez nói, đồng thời cho rằng HLV Carrick chưa nhận được sự hỗ trợ tương xứng từ ban lãnh đạo.

Sự bất mãn xuất phát từ việc đội chủ sân Old Trafford chi khoảng 155 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng chủ yếu tập trung vào 3 tiền vệ Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans. Trong khi đó, hàng thủ thiếu chiều sâu, đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái, khiến HLV Carrick gặp khó khăn khi Luke Shaw chấn thương.

Những lời công kích của Martinez gây phản ứng trái chiều. Một số đồng đội chia sẻ sự thất vọng về chính sách chuyển nhượng, nhưng cũng có cầu thủ đã chất vấn anh vì cho rằng phát biểu ấy gián tiếp hạ thấp chất lượng đội hình.

Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng chỉ trích trung vệ người Argentina thiếu tôn trọng đồng đội.

Đáng chú ý, trong thông cáo đầu tiên hôm 14/10, Martinez thừa nhận phát biểu khi tức giận nhưng không xin lỗi hay rút lại những lời chỉ trích. Chỉ sau cuộc gặp lãnh đạo một ngày sau đó, anh mới thay đổi thái độ và công khai nhận trách nhiệm.

"Man Utd mạnh nhất khi tất cả đoàn kết. Tôi nhận ra những lời nói của mình lúc đó không giúp ích cho điều này", nhà vô địch World Cup 2022 thừa nhận, đồng thời khẳng định mọi thành viên CLB đều đang nỗ lực đưa đội bóng trở lại thành công.

Theo Sky Sports, Ban lãnh đạo Man Utd đã chấp nhận lời xin lỗi và khép lại vụ việc. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn để lại những dấu hỏi về sự đồng thuận trong phòng thay đồ, nhất là khi ‘Quỷ đỏ’ mới giành 6 điểm sau 6 trận Ngoại hạng Anh, khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1986.

HLV Carrick hiện phải tập trung ổn định lực lượng trước cuộc đối đầu Leeds United, trong bối cảnh đội bóng trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.