Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2026/2027: Nhiều trận cầu hấp dẫn

Sau 3 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối. Ảnh: Minh Tú.

Xếp ở vị trí thứ hai là Ninh Bình FC với 7 điểm. Ảnh: Khả Hòa.

Vị trí thứ ba Sông Lam Nghệ An nắm giữ. Đội bóng xứ Nghệ cùng có 7 điểm như Ninh Bình như thua đối thủ về chỉ số phụ.

Xếp cuối bảng xếp hạng đang là Thành Phố Đồng Nai. Đội bóng của Công Phượng chưa có được điể nào sau 3 trận toàn thua.

Vị trí áp chót đang thuộc về SHB Đà Nẵng với chỉ 3 điểm sau 3 lượt trận.

Dưới đây là lịch thi đấu cụ thể của vòng 4 V-League sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

17h thứ 7 ngày 17/10: Thanh Hóa - Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Nam Định FC.

18h thứ 7 ngày 17/10: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- Sông Lam Nghệ An.

18h Chủ nhật ngày 18/10: Bắc Ninh FC gặp Thành phố Đồng Nai.

18h Chủ nhật ngày 18/10: Ninh Bình gặp Hoàng Anh Gia Lại.

19h15 Chủ nhật ngày 18/10: Công an Hà Nội gặp Hà Nội FC.

18h thứ Hai ngày 19/10: CA TP HCM gặp Thể Công Viettel. Ảnh: Minh Dân.

Lịch thi đấu cụ thể của vòng 4 V-League sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Bảng xếp hạng V-League sau 3 vòng đấu.