Lớn lên để làm điểm tựa

“Tới lúc mình được phất cờ rồi” - Nguyễn Ngọc Trâm nói sau khi cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành huy chương vàng kata đồng đội nữ tại ASIAD 20, ngày 22.9.2026.

Lời nói mộc mạc ấy đưa người nghe đến gần vận động viên hơn những bảng thành tích. Phía sau tên tuổi một nhà vô địch vẫn là một người trẻ, với niềm mong mỏi được mang lá cờ đất nước vào khoảnh khắc đẹp nhất của hành trình thi đấu.

Nguyễn Ngọc Trâm (giữa), Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên trong phần thi mang về HCV kata đồng đội nữ tại ASIAD 20, ngày 22.9.2026. Ảnh: Bùi Lượng

Người em út ngày nào

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu, Ngọc Trâm giành vàng cùng Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên. Đến ASIAD 20, hai đồng đội cũ không còn sát cánh trong đội hình ấy. Bên cạnh Trâm là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, người em út năm nào trở thành thành viên nhiều kinh nghiệm nhất.

Có một thước đo trưởng thành rất đáng quý trong sự thay đổi ấy. Đó là lúc kinh nghiệm của một người bắt đầu có ích cho những người đứng bên cạnh. Những điều từng được học, từng phải sửa, từng mất nhiều công sức để làm chủ, giờ trở thành vốn liếng cho một hành trình chung.

Với kata đồng đội, sự gắn bó ấy còn hiện diện trong yêu cầu chuyên môn. Ba võ sĩ phải phối hợp chặt chẽ về động tác, tốc độ và nhịp chuyển. Năng lực của mỗi người cần hòa vào phần trình diễn của cả đội; sự ăn ý phải được tạo dựng bằng thời gian tập luyện.

Bởi vậy, câu chuyện của ba cô gái gợi nên vẻ đẹp vượt khỏi thảm đấu: mình tiến bộ và giúp người bên cạnh cùng tiến bộ. Người có kinh nghiệm biết trao đi, người đến sau được tin tưởng để bước lên. Thành công chung được làm nên từ những đóng góp riêng, trong một đội hình mà ai cũng có phần việc không thể làm thay.

Vàng được chuẩn bị từ những ngày bình thường

Ngày 22.9, tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium ở Aichi-Nagoya, ba võ sĩ Việt Nam thắng Iran 5-0 trong trận chung kết, mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đại hội, đội có chuyến tập huấn gần một tháng tại Nhật Bản cùng huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà để hoàn thiện các bài quyền.

Khán giả có thể nhớ rất lâu trận chung kết. Công việc của người làm thể thao còn là chuẩn bị cho vô số ngày trước trận đấu ấy: tìm đúng phương pháp, sửa đúng điểm yếu, tạo điều kiện để vận động viên được học hỏi và trưởng thành.

Niềm tin dành cho tài năng trẻ phải có hình hài cụ thể như thế. Một chuyến tập huấn có chất lượng, một người thầy tận tâm, một môi trường tập luyện phù hợp có thể giúp khát vọng tiến thêm một bước. Tài năng cần được phát hiện, nhưng cũng cần được nuôi dưỡng qua những ngày chưa có huy chương.

Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm của Hà Nội, ban hành ngày 30.9.2026, đặt ra hướng đầu tư gắn với từng vận động viên, chú trọng chuyên gia, tập huấn, dinh dưỡng, y học thể thao và phục hồi. Kế hoạch cũng xác định nguồn kế cận từ tuyến năng khiếu, tuyến trẻ, trường học và câu lạc bộ.

Đó là những nhiệm vụ cần được triển khai và đánh giá bằng điều kiện phát triển thực tế của vận động viên. Sự quan tâm phải đến với họ khi đang tập luyện, khi cần hồi phục, khi chưa đạt kỳ vọng và cả khi tính chuyện học tập, nghề nghiệp lâu dài. Chăm lo một tài năng cũng là chăm lo một cuộc đời.

Trao lại niềm tin

Trong đội hình vô địch, Bùi Ngọc Nhi mới 19 tuổi. Trước tấm HCV đồng đội, cô đã giành HCĐ kata cá nhân nữ tại ASIAD 20. Một gương mặt trẻ bước lên đấu trường lớn bằng năng lực của chính mình, rồi tiếp tục đóng góp vào chiến thắng chung.

Sự xuất hiện ấy khiến niềm vui chiến thắng có thêm chiều sâu. Chúng ta có thể tự hào về người đã thành danh, đồng thời nhận ra những người đang lớn lên để tiếp bước. Một nền thể thao có tương lai cần duy trì được dòng tiếp nối đó, mở cơ hội cho người trẻ và giúp họ đủ sức nắm lấy cơ hội.

Với công chúng, giá trị của thể thao cũng nằm ở những điều có thể mang từ sân đấu về cuộc sống. Một em nhỏ có thể tìm thấy hình mẫu để bắt đầu tập luyện. Một người trẻ có thể nhận ra ý nghĩa của việc kiên trì làm tốt phần việc của mình. Người đã có kinh nghiệm có thể nghĩ thêm về trách nhiệm dìu dắt người mới.

Không phải ai tập thể thao cũng trở thành nhà vô địch. Nhưng mỗi người đều có thể học cách tôn trọng đồng đội, làm chủ bản thân và cùng người khác vượt qua thử thách. Những phẩm chất ấy góp phần làm nên một cộng đồng khỏe mạnh, tự tin, biết hợp tác.

Lá cờ được phất lên trong khoảnh khắc chiến thắng là niềm vui chung. Còn hành trình từ người em út đến người chị cả nhắc chúng ta về cách làm cho niềm vui ấy được tiếp tục: nâng đỡ nhau trưởng thành.

Đất nước có thêm sức mạnh khi một người vươn lên và có thể trở thành điểm tựa cho những người khác cùng vươn lên.