Một ngày khám phá thiên nhiên 5 châu tại Safari Cần Giờ

Tại Công viên Lễ hội Safari, du khách có thể khám phá thiên nhiên và văn hóa 5 châu qua nhiều sinh cảnh, hoạt động tương tác và lễ hội.

Thuộc VinWonders Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise, công viên dự kiến mở cửa ngày 1/7/2027. Nơi đây quy tụ hơn 8.000 cá thể thuộc 212 loài. Điểm nhấn là Nhà chim tự do rộng 3 ha cùng thảo nguyên Savannah, Thế giới băng giá, Vương quốc linh trưởng và Thế giới bò sát.

Bước vào “bầu trời 5 châu” giữa lòng Cần Giờ

Tại Plettenberg Bay (Nam Phi), Birds of Eden là một ví dụ nổi bật về sức hấp dẫn của mô hình nhà chim tự do. Birds of Eden sở hữu nhà chim tự do dạng mái vòm được giới thiệu là lớn nhất thế giới, rộng 2 ha, hiện là nơi sinh sống của hơn 3.500 cá thể thuộc hơn 220 loài. Bao phủ một thung lũng rừng bản địa, không gian này cho phép chim bay lượn trong môi trường rộng lớn và du khách quan sát chúng giữa cảnh quan tự nhiên.

Nhà chim tự do rộng 3 ha - công trình điểm nhấn trong hành trình khám phá thiên nhiên 5 châu tại Safari Cần Giờ. Ảnh phối cảnh.

Tại VinWonders Cần Giờ, Nhà chim tự do được quy hoạch trên diện tích 3 ha. Trước khi bước vào không gian sinh thái mở của các loài chim 5 châu, du khách sẽ đi qua hành lang kính xuyên lòng hồ nước mặn tại Vịnh Phượng Hoàng. Những đường bay, tiếng hót và sắc lông đa dạng dự kiến tạo nên trải nghiệm quan sát sống động, gần gũi với tự nhiên.

Nhà chim tự do hứa hẹn đưa du khách dạo giữa không gian xanh, dõi theo những đường bay và khám phá sắc màu của các loài chim 5 châu. Ảnh phối cảnh.

Trong không gian này, du khách có thể khám phá thế giới chim qua hình ảnh và âm thanh, từ những đường bay trên cao đến tiếng hót đan xen giữa các tầng cây. Mỗi bước chân mở ra cơ hội nhận diện từng loài qua dáng mỏ, sắc lông và tập tính, phù hợp với gia đình, nhóm bạn trẻ và người yêu nhiếp ảnh.

Từ trời đến biển qua thảo nguyên - vòng quanh thế giới hoang dã

Từ những cánh chim trên cao, đàn cá dưới nước đến thảo nguyên rộng mở và miền băng giá, Safari Cần Giờ đưa du khách khám phá nhiều sinh cảnh khác biệt. Hành trình kết hợp quan sát đời sống muôn loài với các hoạt động tương tác, giải trí gần gũi.

Nhà hàng hươu cao cổ dự kiến kết hợp trải nghiệm ẩm thực với cơ hội ngắm nhìn và tự tay cho hươu ăn. Ảnh phối cảnh.

Tại thảo nguyên Savannah, tê giác trắng, hươu cao cổ, linh dương và bò sừng dài dự kiến tái hiện bức tranh đồng cỏ sống động. Không gian rộng mở cho phép khách quan sát dáng đi và tập tính sinh hoạt của từng loài. Nhà hàng hươu cao cổ hứa hẹn là điểm dừng chân được yêu thích, nơi du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm nhìn và tự tay cho những “người bạn cao kều” ăn.

Một sắc thái khác sẽ chờ đón du khách tại Thế giới băng giá, nơi dự kiến nuôi dưỡng chim cánh cụt vua. Tách biệt với Nhà chim tự do, khu vực này mang đến cơ hội tìm hiểu loài chim xứ lạnh qua dáng đứng, bước đi và khả năng vận động dưới nước, từ đó hiểu thêm cách chúng thích nghi với môi trường sống.

Các hoạt động giải trí tại Kid Zoo dự kiến giúp trẻ tìm hiểu đời sống động vật và học cách tương tác phù hợp qua những cuộc gặp gần gũi. Ảnh phối cảnh.

Vương quốc linh trưởng và Thế giới bò sát tiếp nối hành trình với nhiều loài có hình dáng, chuyển động và tập tính khác nhau. Tại Kid Zoo, trẻ nhỏ có thể gặp gỡ chuột lang nước, chuột túi Wallaby, cừu và chồn đất, đồng thời tìm hiểu cách chăm sóc, tương tác phù hợp và tôn trọng động vật.

Safari hòa nhịp lễ hội - một hành trình, nghìn trải nghiệm

Từ khám phá muôn loài, Safari Cần Giờ đưa du khách bước vào không khí hội hè vốn thường phải đi xa mới có dịp trải nghiệm. Chuỗi lễ hội dự kiến quy tụ vũ điệu bộ lạc châu Phi, lễ hội bộ tộc bản địa Nam Mỹ, nghi lễ thổ dân Australia, múa lửa Bali và cồng chiêng Tây Nguyên, mở ra cuộc gặp với những nền văn hóa qua âm nhạc, vũ đạo và phong tục.

Những vũ điệu và nhịp trống mang sắc màu châu Phi hứa hẹn cuốn du khách vào không khí hội hè sôi động tại Safari Cần Giờ.

Mỗi không gian lễ hội mang đến một sắc thái riêng, từ nhịp trống sôi động của châu Phi, nghi lễ bản địa Nam Mỹ và Australia đến những màn múa lửa Bali giàu kịch tính. Âm vang cồng chiêng Tây Nguyên khép lại hành trình bằng bầu không khí cộng đồng, kết nối du khách trong cùng nhịp hội.

Đan xen giữa các lễ hội, những show giải trí động vật giúp du khách tìm hiểu khả năng và tập tính tự nhiên của muôn loài. Với trẻ nhỏ, mỗi điều tận mắt chứng kiến có thể khơi mở một câu hỏi, từ đó nuôi dưỡng sự tò mò và ý thức bảo vệ động vật. Thiên nhiên, văn hóa và học hỏi cùng làm nên bản sắc Công viên Lễ hội Safari Cần Giờ.

Ra mắt cơ sở đầu tiên năm 2003, Vinpearl hiện vận hành 67 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, golf, hội nghị và nghệ thuật lớn nhất Việt Nam. Trong đó, thương hiệu VinWonders có 17 công viên chủ đề, mang đến đa dạng trải nghiệm cho nhiều nhóm du khách. Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, VinWonders sẽ là tâm điểm giải trí, kết nối với bộ đôi sân golf 36 hố mang dấu ấn Robert Trent Jones II và Tiger Woods, khách sạn chủ đề Vinpearl Dream Palace, chuỗi boutique quốc tế cùng 137 biệt thự biển cao cấp. Các công trình dự kiến đồng loạt khai trương ngày 1/7/2027, hình thành “siêu điểm đến” nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao hàng đầu châu lục bên biển TP.HCM.