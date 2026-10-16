Brighton thăng hoa

Brighton chơi tốt từ đầu mùa này. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/10, Brighton có thắng lợi 4-0 trước FK Kauno Zalgiris ở lượt 1 vòng phân hạng Conference League. Kết quả này giúp đại diện Premier League vươn lên dẫn đầu bảng.

Sau 10 trận trên mọi đấu trường, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler ghi 29 bàn, đồng thời sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Thành tích này giúp Brighton trở thành đội bóng Anh ghi nhiều bàn nhất trên mọi đấu trường trong giai đoạn được thống kê.

Sau 10 trận đã đấu, Brighton giành 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội chủ sân Amex đang thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm khi liên tiếp vượt qua những đối thủ với cách biệt lớn.

Trong chuỗi 5 chiến thắng gần nhất, Brighton lần lượt đánh bại Coventry City với tỷ số 5-0, vượt qua Manchester United 3-2 và gây tiếng vang bằng chiến thắng 3-0 trước Arsenal. Sau đó, thầy trò HLV Hurzeler tiếp tục đánh bại Sunderland 2-0 trước khi hạ FK Kauno Zalgiris 4-0.

Brighton mới thua 1 trận trước Chelsea mùa này. Ảnh: Reuters.

Những kết quả này cho thấy Brighton không chỉ biết cách giành chiến thắng trước các đội bóng bị đánh giá thấp hơn mà còn đủ sức tạo ra khác biệt khi đối đầu những tên tuổi lớn của bóng đá Anh. Đặc biệt, chiến thắng trước MU và Arsenal là minh chứng cho khả năng tấn công hiệu quả của đội bóng dưới thời Hurzeler.

Bên cạnh sức mạnh tập thể, Pascal Gross cũng trở thành điểm sáng nhờ khả năng sáng tạo vượt trội. Tiền vệ 35 tuổi người Đức đã tạo ra tổng cộng 40 cơ hội sau 10 trận trên mọi đấu trường. Riêng cuộc đối đầu với Kauno Zalgiris, anh có tới 9 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Thành tích của Gross thuộc nhóm nổi bật tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Lamine Yamal được cho là có khả năng cạnh tranh với tiền vệ Brighton về số cơ hội tạo ra trên mọi đấu trường.

Khả năng tổ chức tấn công, luân chuyển bóng và liên tục tạo ra cơ hội đang giúp Brighton duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, đội bóng cho thấy sự nguy hiểm đến từ nhiều phương án triển khai khác nhau.

Dù mùa giải vẫn còn dài, phong độ hiện tại của Brighton mang đến cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào một mùa giải đột phá của CLB này.

Highlights Brighton 3-0 Arsenal Tối 19/9, Brighton vượt qua đương kim vô địch Arsenal với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.