Juventus thoát hiểm, AC Milan đại thắng tại Europa League

Juventus trải qua trận đấu đầy khó khăn trên sân Celta Vigo, nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của tiền đạo Randal Kolo Muani. Kết quả giúp đội bóng thành Turin duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Đại diện Ý bị thủng lưới ngay phút 18 khi tiền vệ Hugo Alvarez dứt điểm từ đường chuyền của Williot Swedberg, đưa Celta Vigo vượt lên.

Juventus nhọc nhằn thắng Celta Vigo 2-1 ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Europa League hôm 16/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Goal

Phải đến phút 58, tiền đạo Nick Woltemade mới gỡ hòa 1-1, trước khi Kolo Muani đánh đầu từ quả tạt của Andrea Cambiaso ở phút 90+2, mang về 3 điểm cho ‘Bà đầm già’.

Chiến thắng càng có ý nghĩa với thầy trò HLV Luciano Spalletti khi Juventus vốn gặp khó khăn trong những trận bị dẫn bàn.

Trước cuộc đối đầu Celta Vigo, ‘Lão bà’ chỉ thắng ngược 2 trong 16 trận bị đối thủ vượt lên kể từ khi nhà cầm quân người Ý tiếp quản đội bóng. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Juventus tiếp tục khởi đầu thuận lợi tại đấu trường châu Âu.

AC Milan đè bẹp Salzburg 4-0 ngay trên đất Áo ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Europa League hôm 16/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: AC Milan FC

Trong khi đó, AC Milan tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất lượt đấu khi đè bẹp Salzburg 4-0 ngay trên đất Áo. Nhân vật chính là tiền đạo 19 tuổi Alphadjo Cisse, người lập hat-trick ở các phút 15, 32 và 49, trước khi Goncalo Ramos ấn định tỉ số ở phút 72.

Ở tuổi 19 và 358 ngày, Cisse trở thành cầu thủ Italy trẻ nhất ghi 3 bàn trong một trận đấu tại các cúp châu Âu. Anh lần lượt lập công bằng 2 pha đánh đầu và một cú sút chân trái, giúp ‘Rossoneri’ tìm lại niềm vui sau thất bại 0-2 trước Benfica ở trận ra quân.

Màn trình diễn của đại diện Serie A chỉ có một điểm trừ khi hậu vệ Filippo Terracciano nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 83. Tuy nhiên, việc chơi thiếu người trong những phút cuối không ảnh hưởng đến chiến thắng đầu tiên của Milan tại Europa League mùa này.

Bayer Leverkusen cũng duy trì thành tích toàn thắng khi đè bẹp Lech Poznan 4-0. Tiền đạo Patrik Schick lập cú đúp trên chấm phạt đền ở các phút 29 và 41, xen giữa là pha lập công của Malik Tillman (32). Ibrahim Maza ghi bàn còn lại ở phút 89, giúp đại diện Bundesliga có 6 điểm sau 2 trận mà chưa để thủng lưới.

Bayer Leverkusen cũng thắng đậm 4-0 trên sân Lech Poznan. Tiền đạo Patrik Schick lập cú đúp từ 2 quả phạt đền ở các phút 29 và 41, xen giữa là bàn thắng của Malik Tillman (32), trước khi Ibrahim Maza hoàn tất chiến thắng ở phút 89. Leverkusen qua đó có 6 điểm sau 2 trận và chưa để thủng lưới.

Tại Bồ Đào Nha, Benfica tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Celtic 4-1. Tiền đạo Jhon Duran lập cú đúp ở các phút 5 và 36, trong đó có 1 bàn từ chấm phạt đền. Alexander Bah (23) và Vangelis Pavlidis (89) ghi 2 bàn còn lại, trong khi Camilo Duran (63) có pha lập công danh dự cho đại diện Scotland.

Kết quả giúp Benfica toàn thắng cả 2 lượt trận, sau khi từng đánh bại AC Milan ở trận mở màn. Ngược lại, Celtic tiếp tục gây thất vọng khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp, trước đó là trận thua Ferencvaros 1-3 trên sân nhà.

Đáng thất vọng hơn là Marseille, đội bóng tiếp tục trắng tay sau thất bại 0-1 trước Olympiacos ngay tại Velodrome. Bàn thắng duy nhất được tiền vệ Santiago Hezze ghi ở phút 42, khiến đại diện Ligue 1 chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận, trước đó thua Besiktas 1-4.