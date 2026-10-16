Real tố La Liga dàn dựng án phạt của Vinicius

Vinicius Junior bị treo giò 4 trận tại La Liga. Ảnh: Reuters.

Theo AS, mức án kịch khung của Vinicius được công bố hôm 14/10 khiến đội bóng Hoàng gia cảm thấy phẫn nộ, xem đây là động thái khiêu khích trực diện nhằm gây bất ổn nội bộ.

Căng thẳng càng leo thang bởi thời điểm ban hành án phạt. Quyết định được đưa ra chưa đầy hai giờ đồng hồ trước khi Real Madrid bước vào trận đấu gặp AS Roma tại Champions League, cuộc đối đầu kịch tính mà "Los Blancos" lội ngược dòng thắng 4-3.

Phía Real Madrid bức xúc khi thông lệ công bố án phạt vào đầu giờ chiều của Ủy ban Kỷ luật lại bị trì hoãn tới sát giờ bóng lăn, trực tiếp ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị tâm lý của cầu thủ và ban huấn luyện.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, cơ quan này giải thích việc chậm trễ xuất phát từ tính chất phức tạp của hồ sơ, những biến cố tại sân Vallecas cùng kỳ nghỉ lễ đầu tuần khiến toàn bộ phán quyết đều bị lùi lại.

Dù vậy, lời giải thích không thể xoa dịu mối quan hệ vốn rạn nứt nghiêm trọng. Các kênh đối thoại giữa đôi bên gần như đóng băng và khoảng cách giữa Real Madrid cùng cơ quan quyền lực giải đấu đang trở nên xa cách nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho sẽ đóng vai trò người phát ngôn chính thức đại diện cho tiếng nói của câu lạc bộ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ trực tiếp lên tiếng tại Bernabeu để bảo vệ học trò và chất vấn sự công tâm của ban tổ chức.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.