Thanh Hóa - Nam Định: Điểm tựa sân nhà và cơ hội tạo bất ngờ

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Thanh Hóa đang cho thấy hình ảnh đầy tích cực. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về tiềm lực tài chính và lực lượng, đội bóng xứ Thanh vẫn giành được 2 chiến thắng trước Đà Nẵng và Hải Phòng, chỉ để thua Ninh Bình - ứng cử viên trong cuộc đua vô địch.

Những kết quả này không chỉ mang về 6 điểm mà còn tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Mai Xuân Hợp. Đáng chú ý, Thanh Hóa đang cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và tinh thần thi đấu đáng khen, những yếu tố có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đua đường dài.

Nam Định cầm chân Ninh Bình ở vòng 3 V.League. Ảnh: VPF

Ở vòng 4, thử thách dành cho đội chủ nhà sẽ lớn hơn khi Nam Định sở hữu lực lượng và chiều sâu đội hình được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam chưa có được sự ổn định như kỳ vọng.

Sau 3 trận, Nam Định giành 4 điểm, trong đó trận hòa Ninh Bình là điểm sáng, còn thất bại trước Đà Nẵng đặt ra không ít dấu hỏi về phong độ của ứng cử viên vô địch.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự Nam Định đã để thủng lưới 6 bàn sau 3 vòng đấu. Những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự có thể trở thành cơ hội để hàng công Thanh Hóa khai thác, nhất là khi đội chủ nhà đang có những nhân tố đủ khả năng tạo đột biến.

Tân binh Matheus gây ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở chuyến làm khách trước Hải Phòng tại vòng 3 V.League.

Ở trận đấu gần nhất, các ngoại binh của Thanh Hóa đã cho thấy sự kết nối tích cực. Matheus đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trong khi Damoth cũng ghi dấu ấn với pha lập công đầu tiên ở mùa giải.

Tiền đạo Saliou Guindo gây ấn tượng bằng khả năng hoạt động độc lập, sức càn lướt và sự nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Ở tuyến giữa, tân binh người Croatia Lovric cũng đang dần hòa nhập và khẳng định vai trò trong lối chơi của Thanh Hóa. Ở trận gặp Hải Phòng, tiền vệ này thi đấu trọn vẹn 90 phút với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94% (theo thống kê của Sofascore).

Các tân binh của đội bóng xứ Thanh đang có những đóng góp tích cực vào lối chơi chung.

Đây sẽ là những điểm tựa quan trọng để đội bóng xứ Thanh tìm kiếm bàn thắng trước hàng thủ đang bộc lộ nhiều hạn chế của Nam Định.

Bên cạnh phong độ, sân nhà cũng là yếu tố mang đến hy vọng cho Thanh Hóa. Trong 5 lần gần nhất làm khách trên sân Thanh Hóa, Nam Định chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 3 và nhận 1 thất bại. Thống kê này cho thấy đội bóng thành Nam không dễ áp đặt thế trận mỗi khi phải thi đấu tại xứ Thanh.

Xuân Son sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì chấn thương.

Bên cạnh đó, Nam Định còn chịu tổn thất về lực lượng khi Văn Kiên và Ezequiel Santos Da Silva không thể ra sân do án treo giò. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, ảnh hưởng đến sức mạnh tấn công của đội khách.

Đội chủ nhà sẽ có lực lượng đầy đủ ở trận này khi thủ môn Thanh Diệp đã bình phục chấn thương. Người hâm mộ sẽ chờ đợi màn đấu trí giữa HLV Mai Xuân Hợp và “thuyền trưởng” Vũ Hồng Việt bên kia chiến tuyến.

Sân nhà là điểm tựa quan trọng với đội bóng xứ Thanh ở màn tiếp đón Nam Định ngày 17/10 tới.

Dù bị đánh giá thấp hơn về tiềm lực, Thanh Hóa vẫn có cơ sở để tự tin trước cuộc tiếp đón Nam Định. Nếu duy trì được tinh thần thi đấu, sự gắn kết và tận dụng tốt những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hoàn toàn có thể hướng tới ít nhất 1 điểm, thậm chí tạo nên bất ngờ ở vòng đấu này.