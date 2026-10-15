Hai nữ quái xế chạy xe SH lạng lách gây nguy hiểm tại Hà Nội

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái điều khiển xe máy SH màu đen, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao trên đường Mễ Trì. Quá trình di chuyển, cả hai liên tục lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Hình ảnh hai "quái xế" nữ trên đường.

Đồng chí Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện và những người liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được chủ xe là N.T.V (SN 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển xe là N.B.A (SN 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (SN 2005, trú tại Ninh Bình).

Lực lượng chức năng xác định, hành vi trên diễn ra vào rạng sáng 11/10. N.T.V cho N.B.A mượn xe máy BKS 29AD-789.99, chở theo T.P.L ngồi phía sau lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực The Garden, N.B.A tăng ga điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm.

Hai "quái xế" nữ tại cơ quan Công an.

Làm việc với lực lượng chức năng, N.T.V cũng thừa nhận BKS của chiếc SH là 14AA-911.59 chứ không phải 29AD-789.99.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.B.A về các hành vi: điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký; không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổng mức phạt đối với N.B.A là 22,75 triệu đồng.

Chủ xe SH.

Đối với chủ xe N.T.V, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về các hành vi: gắn biển số không đúng với đăng ký xe và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Tổng mức phạt là 14 triệu đồng, kèm hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số xe vi phạm.

Đối với T.P.L, lực lượng CSGT xử phạt về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt 500 nghìn đồng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho người khác hoặc sử dụng biển số xe không đúng quy định. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện, xác minh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.