Lisa đọ sắc dàn mỹ nhân phim 'Người nhện'

Emma Stone đã trở thành tâm điểm tại buổi trình diễn của Louis Vuitton hôm 6/10. Đây là một trong những sự kiện lớn cuối cùng của Paris Fashion Week, trước khi chuỗi trình diễn thời trang tại thủ đô nước Pháp khép lại vào tối cùng ngày. Nữ diễn viên 37 tuổi xuất hiện trong bộ suit chân váy màu xanh cobalt nổi bật, phối cùng giày cao gót đen, túi xách Louis Vuitton và dây chuyền bạc dài. Giữa dàn khách mời hạng A, Emma Stone vẫn thu hút sự chú ý nhờ lựa chọn màu sắc nổi bật, phom dáng sắc nét và cách phối phụ kiện tiết chế, tạo tổng thể vừa táo bạo vừa thanh lịch. Ảnh: shutterstock, GC.

Zendaya cũng là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại show. Nữ diễn viên 30 tuổi chọn phong cách trẻ trung hơn với quần jeans xanh, áo crop top và áo khoác trắng bèo nhún cầu kỳ, kết hợp giày mũi nhọn màu trắng cùng khuyên tai vòng vàng. Đây cũng là lần đầu Zendaya được bắt gặp tại Fashion Week trong mùa này. Cô xuất hiện cùng stylist Law Roach, thoải mái tạo dáng bên trong sự kiện và vẫy chào người hâm mộ khi đến địa điểm tổ chức. Ảnh: shutterstock, GC.

Lisa xuất hiện tại show Louis Vuitton Xuân/Hè 2027 với cách phối trang phục khác khá xa bản gốc trên sàn diễn. Nữ ca sĩ chọn thiết kế bèo nhún tông tím thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 của Nicolas Ghesquière, lược bỏ phần layer cầu kỳ và kết hợp cùng chân váy da mini màu xanh navy, qua đó tạo tổng thể gọn gàng và tôn đôi chân. Cô hoàn thiện diện mạo bằng giày đế xuồng màu đen và kiểu tóc ngắn uốn sóng mang hơi hướm thập niên 1920. Cách xử lý này giúp bộ trang phục vốn nhiều chi tiết trở nên nhẹ hơn, đồng thời vẫn giữ được nét cầu kỳ, cổ điển của thiết kế. Ảnh: GC/@enzoply.

Sophie Turner xuất hiện trong bộ áo khoác da tông nâu - trắng, phối cùng quần xanh nổi bật. So với nhiều khách mời chọn váy hoặc các thiết kế cầu kỳ, Turner giữ hình ảnh cá tính, gọn gàng với chất liệu da và bảng màu tương phản, phù hợp phong cách khá mạnh mẽ cô thường theo đuổi tại các sự kiện thời trang. Ảnh: shutterstock, Backgird.

Saoirse Ronan góp mặt trong dàn khách mời khi Paris Fashion Week bước vào chặng cuối. Nữ diễn viên chọn diện mạo tương đối giản dị với áo len sọc đỏ, kết hợp chân váy da lộn, tạo tổng thể mang màu sắc cổ điển và nhẹ nhàng hơn so với nhiều thiết kế cầu kỳ tại sự kiện. Ronan hiện cũng là một trong những gương mặt gắn bó với Louis Vuitton tại nhiều sự kiện thời trang của hãng. Ảnh: shutterstock.

Keri Russell dự show cùng con gái Willa, 13 tuổi, trong một lần hiếm hoi hai mẹ con xuất hiện công khai cùng nhau. Đây cũng là lần đầu Willa góp mặt tại một sự kiện thảm đỏ lớn. Russell diện áo khoác trắng phom rộng với phần vai nhấn mạnh, phối chân váy mini đen, trong khi Willa chọn bộ jacket và chân váy hồng đồng điệu, kết hợp túi đỏ và giày cao gót đen. Sau show, hai mẹ con tiếp tục tới bữa tối tại khách sạn Ritz và được bắt gặp nắm tay rời sự kiện. Ảnh: GC, MEGA.

Chloe Grace Moretz diện áo crop top bèo nhún trắng - xanh với nhiều lớp chất liệu, kết hợp quần da đen dáng rộng và boots cao gót. Thiết kế ngắn để lộ phần eo cùng một hình xăm ít khi xuất hiện trước công chúng của cô. Trước show một ngày, Moretz cũng dự tiệc riêng của thương hiệu tại Paris. Ảnh: shutterstock, MEGA.

Ana de Armas xuất hiện trong chiếc blazer da đen dáng ngắn, phần vai dựng phom và các chi tiết cut-out hai bên thân, kết hợp boots cao tới gối cùng túi màu burgundy. Trước đó một ngày, nữ diễn viên 38 tuổi dự tiệc riêng của Louis Vuitton tại Paris với áo sequin màu be, chân váy da mini và boots đen. Những ngày trước show, cô còn đồng hành cùng Nicolas Ghesquiere tại Điện Elysee khi giám đốc sáng tạo Louis Vuitton được trao Bắc đẩu Bội tinh, cho thấy lịch trình khá dày đặc của Ana de Armas trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Ảnh: GC.