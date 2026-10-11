Thấy gì từ bộ suit bình dân của ông Trump

Ông Trump hiếm hoi để lộ thương hiệu trang phục khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Win McNamee.

Tại một cuộc vận động ở Nebraska hôm 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ để lộ nhãn hiệu bên trong áo khoác khi bước ra sân khấu. Dòng chữ Jos. A. Bank trên lớp lót xanh bóng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Jos. A. Bank là thương hiệu may đo có lịch sử 121 năm, có trụ sở tại California (Mỹ). Đây không phải nhãn hàng xa xỉ, mà là chuỗi cửa hàng bình dân, thường xuyên triển khai các chương trình giảm giá.

Trên website, những bộ suit có giá niêm yết cao nhất khoảng 600 USD (khoảng 15,5 triệu đồng), sau khi giảm từ mức 700 USD (khoảng 18,1 triệu đồng). Nhiều mẫu, bao gồm suit xanh navy tương tự bộ ông Trump mặc, có giá dưới 500 USD (12,9 triệu đồng), theo The New York Times.

Hành động để lộ nhãn hiệu áo

Chi tiết này đáng chú ý bởi trước đây ông Trump thường được biết đến với những bộ suit đắt tiền. Khoảng giữa thập niên 2010, ông từng sử dụng trang phục của Martin Greenfield, Brioni, thợ may đo riêng tại Brooklyn hay New York.

Brioni, thương hiệu thời trang cao cấp Italy thuộc tập đoàn xa xỉ Kering, cũng từng được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lựa chọn, bao gồm bộ suit màu be gây tranh cãi về phong cách. Hiện nay, một bộ suit len xanh navy may thủ công của Brioni có giá hơn 6.000 USD (khoảng 155,3 triệu đồng).

Tổng thống Mỹ phát biểu tại Grand Island, Nebraska vào ngày 5/10. Ảnh: Doug Mills/The New York Times.

Nếu Brioni tương đương một bữa ăn tại nhà hàng 2 sao Michelin, Jos. A. Bank giống đồ ăn nhanh. Trong bối cảnh chi chi phí sinh hoạt trở thành một trong những mối quan tâm lớn của người dân Mỹ, hình ảnh ông Trump để lộ nhãn một bộ suit có giá phải chăng cũng mang ý nghĩa lớn.

Thông thường, công chúng khó xác định thương hiệu trang phục mà tổng thống hoặc chính trị gia sử dụng khi đương chức, trừ khi nhãn hàng chủ động công khai mối liên hệ. Dù ông Trump từng nói về chuyện mặc Brioni trong nhiều năm, ông gần như không chủ động khoe nhãn mác của thương hiệu này.

Động tác để lộ nhãn Jos. A. Bank khiến ông có điểm chung với Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Trong chiến dịch tranh cử, Mamdani từng cởi áo suit có giá khoảng 600 USD (khoảng 15,5 triệu đồng), để lộ nhãn trắng của Suitsupply.

Tuy nhiên, hai bộ trang phục đại diện cho những hình ảnh khác nhau. Phom suit rộng của ông Trump gợi nhớ phong cách doanh nhân New York thập niên 1980, giai đoạn ông bắt đầu gây dựng tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đó, bộ suit dáng ôm của Mamdani phản ánh phong cách của thế hệ Millennial.

Phong cách thực dụng của giới doanh nhân Mỹ

Theo nhãn hiệu trên áo, bộ suit ông Trump mặc thuộc dòng Traveler của Jos. A. Bank. Website thương hiệu quảng bá dòng sản phẩm này với khả năng co giãn linh hoạt và đặc tính kháng khuẩn giúp giảm mùi cơ thể. Trang phục được làm từ len, polyester và một lượng nhỏ spandex. Sản phẩm cũng được giới thiệu là hàng nhập khẩu.

Đây là một ví dụ cho thấy lựa chọn trang phục của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai ngày càng nghiêng về các thương hiệu bình dân. Với bản thân mình và một số thành viên nội các được ông mua giày, Tổng thống Mỹ ưu tiên giày da đen Florsheim có thiết kế phổ thông, sở hữu mức giá khoảng 145 USD.

Đến cuối thế kỷ XX, Jos. A. Bank và Florsheim đều cung cấp trang phục công sở thường ngày cho giới doanh nhân. Tuy nhiên, khi ngành may mặc Mỹ trải qua quá trình hợp nhất, các thương hiệu tìm đến những quốc gia có chi phí sản xuất thấp hơn. Hiện nay, phần lớn suit của Jos. A. Bank và giày của Florsheim được sản xuất ở nước ngoài.

Nhãn hiệu Jos. A. Bank trên lớp lót áo khoác của ông Trump gây chú ý. Ảnh: Win McName.

Sản phẩm của hai thương hiệu được đánh giá là thiên về tính ứng dụng, không truyền tải thông điệp liên quan đến địa vị xã hội. Điều này tạo ra sự tương phản với những phát biểu của ông Trump về việc khôi phục ngành sản xuất Mỹ. Trong tủ đồ của ông, yếu tố thẩm mỹ dường như quan trọng hơn xuất xứ sản phẩm.

Nhà báo chuyên viết về phong cách nam giới Nico Lazaro nhận xét trang phục của ông Trump là phiên bản tối giản nhất của thời trang nam truyền thống.

Những bộ suit của ông thường có phom vuông, rộng và chất liệu bóng, tạo nên hình ảnh quen thuộc của giới điều hành doanh nghiệp thập niên 1980. Cách lựa chọn này cũng phù hợp với hình ảnh mà ông xây dựng từ những ngày đầu hoạt động trong ngành bất động sản New York.

Phong cách của Tổng thống Mỹ dường như cũng được tính toán để tạo hiệu quả khi xuất hiện trước ống kính hoặc trên bục diễn thuyết. Thay vì hướng đến những chi tiết may đo tinh tế, bộ suit ưu tiên hình thức tổng thể dễ nhận diện.

Khoảng một thập kỷ trước, ông từng đeo chiếc caravat đỏ dài được dán băng keo để cố định. Đây là mẹo thường được người dẫn chương trình truyền hình sử dụng nhằm giữ trang phục đúng vị trí trước máy quay.

Cách ăn mặc hiện tại của ông Trump cũng mang logic thực dụng của một người quen đàm phán và tìm kiếm những thỏa thuận có lợi. Bộ suit Jos. A. Bank có phom rộng, tạo cảm giác khá giống những bộ Brioni ông từng mặc trong thập niên 2000. Nếu hai lựa chọn cùng tạo ra một hình ảnh tương tự, câu hỏi đặt ra là tại sao phải trả nhiều tiền hơn cho một bộ suit?