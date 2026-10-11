Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: DOL-LA-LA, KOLAOKE, GAUCI vừa cất giọng đã bị khán giả 'bắt bài'

Trong tập 2 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, DOL-LA-LA mang đến chương trình màn trình diễn ca khúc Mẹ Yêu giàu cảm xúc. Ngay khi cất giọng, nhiều khán giả đã liên tưởng ngay đến Quân A.P bởi chất giọng đặc trưng của nam ca sĩ. Dù vậy, những gợi ý từ chương trình về thủ khoa đại học và “cá có cánh” lại khiến một bộ phận người xem chuyển hướng về anh trai CAPTAIN BOY.

DOL-LA-LA được đồn đoán chính là Quân A.P.

Bên cạnh giọng hát, phong thái giao lưu tự nhiên cùng những màn tung hứng duyên dáng của DOL-LA-LA cũng khiến khán giả liên tưởng đến Quân A.P. Một số khán giả lại suy đoán nhân vật này là một nghệ sĩ thân thiết với nam ca sĩ, đồng thời sở hữu chất giọng có nhiều nét tương đồng với anh. Dù danh tính vẫn chưa ngã ngũ, DOL-LA-LA được nhận xét là một trong những mascot dễ đoán tại bảng B, thậm chí còn được xem là nhân tố “chống liệt” của ban cố vấn.

Quân A.P và CAPTAIN BOY được dự đoán là người đứng sau DOL-LA-LA.

Tương tự DOL-LA-LA, trong tập 1 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, GAUCI là một trường hợp khán giả dễ dàng nhận ra danh tính. Ngay sau khi GAUCI chào sân với ca khúc Đã lỡ yêu em nhiều, dàn ban cố vấn đã không ngần ngại đoán ra được danh tính nghệ sĩ đằng sau lớp mặt nạ. Trong khi đó, cộng đồng người hâm mộ cũng nhận ra giọng hát quen thuộc, khẳng định rằng giọng hát này chỉ có thể NEGAV.

Không ít người xem cho rằng nam rapper dường như chẳng hề cố giấu giọng, khiến danh tính của GAUCI trở nên dễ nhận diện đến mức khó tin. Tuy nhiên, những gợi ý từ ban tổ chức về cuộc thi âm nhạc dành cho thiếu nhi, hành trình hoạt động trong nhóm nhạc cùng chi tiết liên quan đến album Ánh Sáng • Màn Đêm lại khiến một bộ phận khán giả liên tưởng đến GREY D.

Nhiều người cho rằng đây có thể là cách chương trình đánh lạc hướng người xem, khiến họ nghiêng về một cái tên khác. Dẫu vậy, chất giọng và lối trò chuyện đặc trưng của GAUCI vẫn là những dấu hiệu khó lòng nhầm lẫn đối với cộng đồng người hâm mộ NEGAV.

GREY D và NEGAV được dự đoán là người đứng sau mascot GAUCI.

Trong tập 1, KOALAOKE cũng nhanh chóng trở thành một trong những mascot dễ đoán khi được đông đảo khán giả gọi tên buitruonglinh. Mở màn chương trình với ca khúc Bây giờ tháng mấy, nam ca sĩ sơ hở để lộ chất giọng mang đậm dấu ấn cá nhân, dù đã cố tình hạ tông và nén giọng trầm hơn.

Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ ARCHER của anh đã nhanh chóng nhận ra giọng hát quen thuộc của thần tượng. Thậm chí, fan còn hài hước nhận xét nam nghệ sĩ có phần “yếu nghề” khi chưa thể che giấu hoàn toàn đặc trưng trong giọng hát.

Giọng hát "rất buitruonglinh" của KOALAOKE.

Khán giả cho rằng KOALAOKE không ai khác chính là buitruonglinh.

Dù những dự đoán liên tục được đưa ra, danh tính thật sự của các mascot vẫn còn là ẩn số. Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 hứa hẹn sẽ ngày càng thú vị, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.