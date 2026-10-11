Giám khảo đồng thuận cao về top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026
NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết Ban giám khảo có sự đồng thuận cao trong việc lựa chọn top 25 thí sinh vào vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Giám khảo, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bất ngờ với những màn thể hiện của các thí sinh trong đêm chung khảo diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng tối 10/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giam-khao-dong-thuan-cao-ve-top-25-hoa-hau-viet-nam-2026-post1884256.tpo