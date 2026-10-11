Giám khảo đồng thuận cao về top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo loạt tranh luận sôi nổi về danh tính của các nghệ sĩ ẩn sau lớp mặt nạ. Đáng chú ý, KOALAOKE, GAUCI và DOL-LA-LA được xem là những nhân tố “chống liệt” của ban cố vấn khi sở hữu chất giọng đặc trưng, khiến khán giả dễ dàng “bắt bài” ngay từ những câu hát đầu tiên.