Ahn Hyo Seop được đề cử giải 'Kids' Choice Award 2026'

Theo danh sách đề cử được công bố vào ngày 8/10, Ahn tranh giải "Diễn viên lồng tiếng nam được yêu thích nhất trong phim hoạt hình" nhờ vai Jinu, trưởng nhóm của nhóm nhạc nam hư cấu Saja Boys.

Anh được đề cử cùng các ngôi sao Hollywood như Michael B. Jordan, Tom Hanks, Jack Black và Chris Pratt. Tác phẩm KPop Demon Hunters cũng nhận được đề cử ở hạng mục "Phim hoạt hình được yêu thích nhất".

Giải thưởng Nickelodeon Kids’ Choice Awards vinh danh các nhân vật và tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và thể thao, với kết quả người chiến thắng được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ. Lễ trao giải năm 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh CBS và Nickelodeon vào ngày 14/11, đồng thời phát trực tuyến trên nền tảng Paramount+.

Trong khi đó, Ahn Hyo Seop sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Kang Han, một đầu bếp được đào tạo bài bản tại nước ngoài trong bộ phim truyền hình cuối tuần sắp tới của đài JTBC mang tên 'The Final Table', dự kiến ​​ra mắt vào ngày 24/10.

Cả BTS và BLACKPINK đều nhận được đề cử ở hạng mục 'Nhóm nhạc được yêu thích nhất', cạnh tranh với các đối thủ khác là Jonas Brothers, Maroon 5, Twenty One Pilots và Weezer. BTS đã giành được tổng cộng ba đề cử trong năm nay: Ngoài hạng mục 'Nhóm nhạc được yêu thích nhất', nhóm còn có tên trong danh sách đề cử cho 'Bài hát được yêu thích nhất' ("SWIM") và 'Album được yêu thích nhất' ("ARIRANG"). Rosé của BLACKPINK tranh giải 'Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất', trong khi thành viên cùng nhóm là Jennie nhận đề cử ở hạng mục 'Màn kết hợp âm nhạc được yêu thích nhất' (với ca khúc "Dracula" hợp tác cùng Tame Impala). Trong khi đó, bộ phim hoạt hình đình đám "KPop Demon Hunters" đã đạt được thành tích ấn tượng với 5 đề cử. Không chỉ tranh giải 'Phim hoạt hình được yêu thích nhất', bộ phim còn có ca khúc "Golden", bản hit trong nhạc phim lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục 'Bài hát trong phim được yêu thích nhất'. Arden Cho và Ahn Hyo Seop, hai diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật chính Rumi và Jinu cũng lần lượt nhận đề cử cho hạng mục 'Diễn viên lồng tiếng nữ/nam trong phim hoạt hình được yêu thích nhất'. Ngoài ra, Arden Cho, Ji-young Yoo và May Hong (bộ ba lồng tiếng cho các thợ săn quỷ Rumi, Zoey và Mira) còn được đề cử cho hạng mục mới: 'Bộ đôi/Bộ ba trên màn ảnh được yêu thích nhất'. Cuối cùng, KATSEYE tranh giải 'Nghệ sĩ/Nhóm nhạc nữ đột phá được yêu thích nhất', đối đầu với ADÉLA , thí sinh từng tham gia chương trình sống còn "The Debut: Dream Academy" của họ.