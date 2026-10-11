ATVNCG2026: Suýt dừng chân sớm, Đinh Mạnh Ninh nay đã thành Chiến tướng của năm

Tại đêm Chung kết và trao giải ATVNCG2026, Đinh Mạnh Ninh không chỉ góp mặt trong những tiết mục đáng chú ý cùng các thành viên nhà Liên Minh Kỳ Tích mà còn đón nhận giải thưởng vượt ngoài kỳ vọng. Khoảnh khắc được xướng tên ở hạng mục Chiến Tướng Của Năm đánh dấu cái kết trọn vẹn cho hành trình mà chính nam nghệ sĩ từng không nghĩ mình có thể đi xa đến vậy.

Ở Công diễn Chung kết, Đinh Mạnh Ninh cho thấy khả năng biến hóa qua hai tiết mục mang màu sắc hoàn toàn khác biệt. Trong Em Tôi, anh cùng các Anh Tài Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, 14 Casper và Cheng hóa thân thành những người lính giữa hoàn cảnh quê nhà chìm trong bão lũ, lấy đi nước mắt của người xem. Còn ca khúc Ngầu Đét lại đưa nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình tóc bạch kim, thần thái lạnh lùng và vẻ ngoài gai góc. Sự thay đổi từ hình tượng người lính sang một nam thần cá tính, có phần nổi loạn tạo nên tương phản rõ nét giữa hai phần trình diễn trong cùng một buổi tối.

Sự biến hóa tại đêm thi cuối cùng cũng là điểm nhấn cho hành trình liên tục làm mới mình qua từng tiết mục của Đinh Mạnh Ninh. Từng có thời điểm, nam ca sĩ phải nhận thẻ đỏ tại Công diễn 2, đối mặt với nguy cơ phải rời chương trình. Nhưng chính màn thể hiện bứt phá với Giã Từ Dĩ Vãng trong Công 2 đã giúp Đinh Mạnh Ninh mở ra cơ hội tiếp tục ở lại với ATVNCG2026.

Tại lễ trao giải, Đinh Mạnh Ninh lần lượt được vinh danh ở hai hạng mục Gia tộc Anh Tài Toàn Năng và Chiến Tướng Của Năm. Nếu giải thưởng tập thể ghi nhận hành trình đồng hành của các Anh Tài, danh hiệu cá nhân lại là bất ngờ lớn cho nam nghệ sĩ.

Đinh Mạnh Ninh thừa nhận anh chưa từng nghĩ mình sẽ được trao danh hiệu này, đồng thời bộc bạch bản thân không phải người tự tin với vai trò lãnh đạo hay phân chia công việc cho cả tập thể, mà thường tập trung hoàn thành tốt phần việc được giao. “Anh em bảo tôi làm gì thì tôi sẽ hết sức với việc đấy”, anh giãi bày trong giây phút nhận giải.