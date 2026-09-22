Lĩnh án vì hành hung đồng đội

Các bị cáo gồm: Nguyễn Trung Tư, Ksor Hiên, Nay Y Rin và Nay Y Xiên, thời điểm phạm tội (ngày 19/5/2021) đều là chiến sĩ, Trung đội 1, Đại đội 14, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34), bị truy tố theo điểm b khoản 2 Điều 398 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2021 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, các bị cáo Nguyễn Trung Tư, Ksor Hiên, Nay Y Rin và Nay Y Xiên cùng với một số chiến sĩ khác đã tự ý trốn khỏi doanh trại, ra thao trường huấn luyện của đơn vị để tổ chức uống rượu.

Các bị cáo tại Tòa.

Sau khi chỉ huy đơn vị phát hiện và yêu cầu giải tán trở về doanh trại, các bị cáo trên không chấp hành, không kìm chế được bản thân và có hành vi đánh chỉ huy cấp trên – Phó Đại đội trưởng. Sau khi được chỉ huy, đồng đội can ngăn, thuyết phục, các quân nhân vi phạm được đưa về đơn vị đi ngủ.

Không dừng lại ở đó, sau khi về đơn vị, mặc dù được chỉ huy, đồng đội can ngăn các bị cáo tiếp tục sử dụng hung khí và tay, chân liên tục tấn công chỉ huy cấp trên là Chính trị viên đại đội gây thương tích.

Hành vi của các bị cáo có tính chất và mức độ nguy hiểm lớn cho xã hội, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể của quân nhân; xâm phạm đến quan hệ cấp trên cấp dưới, đồng chí, đồng đội; ảnh hưởng đến kỷ luật và sự đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau giữa các quân nhân trong Quân đội.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Các bị cáo nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là sai trái, vi phạm kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước. Lời nói sau cùng, các bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội, điều kiện sửa bản thân, rèn luyện trở thành người tốt sau này.

Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của các bị cáo, bị hại, những người làm chứng và những tài liệu đã được thẩm tra làm rõ, đồng thời xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, hậu quả, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Trung Tư 37 tháng tù, bị cáo Nay Y Rin 35 tháng tù, bị cáo Y Xiên 30 tháng tù, bị cáo Kor Hiên 24 thángtù về tội “Hành hung đồng đội” theo điểm b khoản 2 Điều 398 Bộ luật hình sự.

Mức hình phạt này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Đây là bài học đắt giá đối với những quân nhân có ý thức kỷ luật kém, không chịu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người quân nhân; răn đe những ai xem thường quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.