Lĩnh án tù vì chém người khác bị thương

Phiên tòa xét sử sơ thẩm bị cáo Trịnh Quốc Cơ.

Theo cáo trạng, anh Trần Duy Mạnh (SN 1989, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Trịnh Quốc Cơ cùng làm dịch vụ thông tắc, hút bể phốt.

Do xuất phát từ nguyên nhân bị nhóm người của anh Trần Duy Mạnh chặn xe và nghi ngờ bị nhóm của anh Mạnh đuổi đánh, nên vào khoảng 17 giờ ngày 3/11/2025, tại khu vực trước một cửa hàng bán thịt bò ở thôn Dinh Tần, xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), Trịnh Quốc Cơ đã sử dụng một con dao dạng dao bầu (là dao có tính sát thương cao) chém nhiều nhát trúng vào đùi trái, mu và gan bàn tay phải anh Trần Duy Mạnh.

Hậu quả, anh Trần Duy Mạnh bị thương tích, tổn hại 8% sức khoẻ.

Bị cáo Trịnh Quốc Cơ tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Quốc Cơ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo.

Trong vụ án này, đối với nhóm Trần Duy Mạnh, Vũ Văn Bộ, Lương Văn Luân, Vi Thanh Tâm giả làm khách hàng để gặp Trịnh Quốc Cơ tại khu vực đường Quốc lộ 10 thuộc địa phận Thôn Nhì, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, nhóm trên chặn xe, dùng tay đập vào cửa xe yêu cầu Cơ xuống xe, đu bám trên thành xe bồn, đuổi theo xe của Cơ khi Cơ đã cố điều khiển xe bỏ đi, làm cho các phương tiện bị ùn ứ, phải di chuyển chậm qua nơi xảy ra sự việc nên có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Do Trần Duy Mạnh hiện đang bị Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình chưa làm việc được với Mạnh để làm rõ nội dung vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu, hành vi của các đối tượng nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý sau.