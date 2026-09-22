VKSND tối cao kêu gọi bị can Phạm Thanh Hải ra đầu thú

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 87/KLĐTCSKT(P3) và chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Hải về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999, nay là Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 3) yêu cầu bị can Phạm Thanh Hải đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu bị can Phạm Thanh Hải tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bị can Phạm Thanh Hải. Ảnh: BCA

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Phạm Thanh Hải, Giới tính: Nam

Sinh ngày: 16/10/1977 tại TP. Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Kế toán viên Cục Điện ảnh;

Số CMND/CCCD: 011856784 do Công an TP Hà Nội cấp ngày: 09/9/1998

Hộ chiếu: S1069775 cấp ngày 15/10/2010.

Nơi cư trú: Khối phố 7 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; nay địa chỉ mới là: Tổ dân phố 23, xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

Chỗ ở trước khi trốn: số 101 đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định nơi ở.

Hiện, bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số số 02/C46-P10 ngày 03/06/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.