​Phát hiện 5 vị trí mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 13.8.2026 đã tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang lật từng hốc đá, ngọn cỏ tìm hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Trên cơ sở kết quả hội thảo và thông tin do các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên cung cấp, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực địa tại Điểm cao 685, xã Thanh Thủy từ ngày 3.9 đến ngày 4.9.2026.

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Điểm cao 685 và phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ.

Qua khảo sát, Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận đây là 5 mộ tập thể chứa tổng cộng 69 hài cốt liệt sĩ thuộc các đơn vị của Sư đoàn 356.

Cụ thể, tại đỉnh mỏm E2 phát hiện 1 mộ tập thể của 1 Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, xác định có 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E3 là 1 mộ tập thể của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, gồm 12 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E4 phát hiện 1 mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, xác định có 15 hài cốt liệt sĩ.

Tại đỉnh mỏm E5 có 1 mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, xác định có 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E5 là 1 mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu Đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 30 hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" và bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương xây dựng phương án tiến hành quy tập các mộ liệt sĩ tập thể tại Điểm cao 685 bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy trình trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tìm kiếm, thực hiện quy trình lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố rà soát, đối chiếu hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát tư liệu lưu trữ phục vụ xác minh.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm giám định Y khoa và Pháp y tỉnh chuẩn bị điều kiện cơ sở, thiết bị lưu trữ mẫu tạm thời, tiếp nhận mẫu hài cốt từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo quản trước khi bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đối với UBND các xã, phường, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu phối hợp hỗ trợ các đội rà phá bom mìn, vật nổ và Đội tìm kiếm quy tập thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương cần phát huy vai trò của Tổ thu thập, khảo sát, xác minh thông tin, vận động Nhân dân cung cấp tư liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hằng tuần báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Riêng UBND xã Thanh Thủy khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Điểm cao 685, bảo đảm an toàn tuyệt đối và hoàn thành nhiệm vụ được giao.