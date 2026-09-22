Phát hiện xe tải chở hơn 3.000 gói thực phẩm không rõ nguồn gốc

Xe tải vận chuyển hơn 3.000 gói thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Khoảng 10h10 ngày 21/9/2026, tại Km172 Quốc lộ 18, đoạn qua xã Hải Hòa, Tổ công tác số 12, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe tải BKS 14H-033.54 đang lưu thông theo hướng Cẩm Phả - Tiên Yên.

Xe tải do N.V.H (SN 1988, trú tại phường Quang Hanh, TP Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 3.060 gói thực phẩm các loại, gồm: khô gà cay, cổ vịt nướng, sách bò chay, xúc xích, khô bò cay, kẹo cao su và thanh cua cay.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên.

Tổ công tác đã lập hồ sơ, bàn giao phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.