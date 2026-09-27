Lee Da Hae là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Sau khi kết hôn với nam ca sĩ Se7en, cuộc sống hôn nhân của cô nhận được sự quan tâm khi cả hai thường xuyên dành cho nhau những lời ngọt ngào và đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Mới đây, Lee Da Hae tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi trực tiếp đến nhà hát theo dõi ông xã Se7en biểu diễn trong một vở nhạc kịch. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt hình ảnh chuẩn bị đi xem chồng diễn cùng dòng trạng thái: "Mua hoa để chuẩn bị đi xem nhạc kịch của chồng Se7en".

Lee Da Hae bế bụng bầu, ủng hộ chồng là Se7en diễn nhạc kịch.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lee Da Hae tự tay chuẩn bị một bó hoa để dành tặng ông xã sau buổi biểu diễn. Nữ diễn viên xuất hiện với biểu cảm rạng rỡ, thể hiện sự háo hức trước khi đến sân khấu cổ vũ Se7en. Hành động giản dị nhưng đầy tình cảm của cô nhận được sự chú ý từ người hâm mộ.

Sau khi thưởng thức vở diễn, Lee Da Hae dành nhiều lời khen cho chồng. Cô cho biết đây đã là lần thứ hai Se7en cùng tham gia vở nhạc kịch này. Tuy nhiên, tác phẩm được làm mới và cải biên hoàn toàn nên mang đến cảm giác như đang thưởng thức một vở nhạc kịch khác.

Lee Da Hae cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chồng trong thời gian tham gia vở diễn. Nữ diễn viên tiết lộ Se7en bị cảm lạnh và viêm họng, phải truyền dịch trong nhiều ngày để có thể tiếp tục công việc.

Dù vậy, theo Lee Da Hae, chồng cô vẫn không để lộ vẻ mệt mỏi trên sân khấu mà luôn cố gắng mang đến những màn trình diễn chỉn chu. Cô viết: "Dù không khỏe nhưng anh ấy không thể hiện ra ngoài và vẫn mang đến một buổi biểu diễn tuyệt vời".

Đáng chú ý, sau khi buổi diễn kết thúc, Lee Da Hae và Se7en cùng chụp ảnh kỷ niệm. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên đặt tay lên bụng bầu, đứng cạnh chồng và nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Lee Da Hae đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên còn hài hước tiết lộ em bé đang trong bụng mẹ cũng đã rất thích màn trình diễn của bố.

Lee Da Hae hạnh phúc bên chồng là Se7en.

Lee Da Hae và Se7en kết hôn vào năm 2023 sau nhiều năm hẹn hò. Sau gần 3 năm về chung một nhà, cặp đôi công bố tin vui mang thai con đầu lòng. Theo thông tin được chia sẻ, Lee Da Hae dự kiến sinh con vào tháng 12. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn thường xuyên dành sự quan tâm cho chồng, đồng thời tận hưởng hành trình chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình.