Con trai cả Lý Hải tuổi 15 đã cao vượt bố, học 4 ngoại ngữ, từng xuất hiện trong phim trăm tỷ

Ở tuổi 58, Lý Hải vừa đón sinh nhật trong không khí ấm cúng bên bà xã Minh Hà và 4 người con. Thay vì một buổi tiệc cầu kỳ, những khoảnh khắc giản dị của gia đình nam đạo diễn lại nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Lý Hải, Minh Hà cùng Rio, Cherry, Sunny và Mio đứng cạnh nhau theo thứ tự chiều cao, tạo thành “đội hình bậc thang” vui mắt. So với những bức ảnh gia đình trước đây, ngoại hình của 4 người con thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, Rio - con trai đầu lòng của cặp đôi - đã trở thành thành viên cao nhất nhà dù mới 15 tuổi.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cùng 4 người con chụp ảnh mừng sinh nhật đạo diễn "Lật mặt" - Ảnh: FBNV

Con trai 15 tuổi cao vượt Lý Hải

Rio tên thật là Nguyễn Hạo Nhiên, sinh năm 2011. Trong những bức ảnh mới, cậu sở hữu vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài thư sinh và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ bố.

Chỉ một năm trước, khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình, Rio đã có chiều cao khá nổi bật. Đến tuổi 15, cậu chính thức cao vượt bố và trở thành người đứng cao nhất trong bức ảnh 6 thành viên. Không chỉ ngoại hình, Rio còn được bố mẹ tạo điều kiện thử sức ở nhiều lĩnh vực. Từ nhỏ, cậu đã học bơi, võ thuật, đàn piano. Hiện con trai Lý Hải còn trau dồi 4 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Nhật, Hàn và Trung.

Rio cũng không hoàn toàn xa lạ với công việc của bố. Cậu từng xuất hiện trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng ra mắt năm 2025 và có những phân cảnh thể hiện khả năng vũ đạo.

Tuy nhiên, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà không đặt nặng chuyện các con phải nối nghiệp bố mẹ. Các con được tạo cơ hội trải nghiệm, học tập và phát triển sở thích riêng.

Dịp sinh nhật tuổi 58 của bố, Rio tự tay vẽ tranh gia đình và làm thiệp tặng Lý Hải. Những món quà không mang nhiều giá trị vật chất nhưng khiến nam đạo diễn đặc biệt tự hào.

Rio - con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà, trở thành thành viên cao nhất nhà dù mới 15 tuổi - Ảnh: FBNV

Ba người em của Rio cũng chuẩn bị quà theo cách riêng. Cherry tự may một chiếc túi có tên bố, trong khi Sunny làm thiệp và đồ thủ công. Cậu út Mio lại khiến bố phải suy đoán ý nghĩa của từng phần trong món quà do mình chuẩn bị.

Sau Rio, Cherry - tên thật Nguyễn Hà Hải My - cũng gây chú ý khi ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé vừa bước sang tuổi 13 vào tháng 6.

Trong những hình ảnh gần đây, Cherry nổi bật với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài. Con gái lớn của Lý Hải - Minh Hà từng được nhiều khán giả nhận xét có tiềm năng về ngoại hình khi trưởng thành. Cherry cũng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và từng xuất hiện cùng anh trai Rio trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng.

Hai thành viên nhỏ hơn là Sunny và Mio cũng thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Qua những bức ảnh được bố mẹ chia sẻ theo từng năm, cả 4 anh em đều thay đổi rõ rệt về chiều cao và ngoại hình.

Gia đình 6 thành viên thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi, sự kiện cũng như một số hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong đời sống thường ngày, vợ chồng nam đạo diễn duy trì cách nuôi con tương đối giản dị.

Những món quà handmade mà 4 con dành cho bố trong sinh nhật năm nay cũng cho thấy điều đó. Theo Minh Hà, các con tranh thủ chuẩn bị quà sau giờ học và giữ bí mật để tạo bất ngờ cho bố.

Rio, con trai đầu lòng của Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: FBNV

Gia đình 6 thành viên nhà Lý Hải - Minh Hà thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi, sự kiện cũng như một số hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Tuổi 58 của đạo diễn “Lật mặt”

Bên cạnh gia đình, tuổi 58 của Lý Hải còn đánh dấu chặng đường dài trong nghệ thuật. Anh bước chân vào làng giải trí từ đầu thập niên 1990 với vai trò ca sĩ. Lý Hải từng là cái tên nổi bật của thị trường nhạc Việt trước khi rời sân khấu ca hát và chuyển hướng sang điện ảnh.

Từ một người “tay ngang” trong lĩnh vực sản xuất phim, Lý Hải từng bước xây dựng Lật mặt thành thương hiệu điện ảnh kéo dài qua nhiều phần. Thành công của loạt phim đưa anh trở thành một trong những đạo diễn, nhà sản xuất đáng chú ý của phòng vé Việt.

Ở tuổi 58, ngoài công việc làm phim, Lý Hải dành nhiều thời gian cho vợ và 4 người con. Những bức ảnh mới cũng cho thấy một thay đổi thú vị trong gia đình nam đạo diễn: những đứa trẻ từng chỉ đứng ngang vai bố mẹ giờ đã lớn nhanh, trong đó con trai cả đã chính thức vượt bố về chiều cao.

Bức ảnh “bậc thang” vì thế không chỉ tạo tiếng cười mà còn giống như một dấu mốc trưởng thành của 4 người con trong gia đình Lý Hải - Minh Hà.