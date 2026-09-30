Top 10 bộ phim Hàn Quốc đề tài hài lãng mạn công sở

Những câu chuyện tình yêu nơi công sở từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc của phim truyền hình Hàn Quốc. Công việc, những màn đối đầu giữa đồng nghiệp hay mối quan hệ sếp - nhân viên được lồng ghép cùng các tình huống hài hước, tạo nên những bộ phim vừa giải trí vừa dễ đồng cảm.

1. My Bias, My Boss

Nam Da Reum (Kim Hye Jun) là một fan lâu năm của nam thần tượng Lee Chan (Cha Woo Min). Vì muốn được gặp thần tượng, cô quyết định rời công ty lớn để gia nhập nền tảng thời trang APPELLO - nơi Lee Chan đồng sáng lập. Tuy nhiên, thay vì có cơ hội tiếp cận thần tượng như mong đợi, Da Reum lại thường xuyên làm việc cùng Kang Ha Gi (Kang Hoon), CEO của công ty. Càng tiếp xúc với vị sếp khó tính và tỉ mỉ, cô càng bắt đầu có những cảm xúc khó gọi tên. Điểm thú vị của phim nằm ở tình huống nữ chính gia nhập công ty vì thần tượng nhưng cuối cùng lại rung động trước chính người sếp của mình, tạo nên chuyện tình tay ba đầy hài hước.

2. Love Scout

Kang Ji Yun (Han Ji Min) là CEO tài giỏi của công ty săn đầu người Peoplez nhưng lại khá vụng về với những việc thường ngày ngoài công việc. Mọi chuyện thay đổi khi Yu Eun Ho (Lee Jun Hyuk) trở thành thư ký kiêm trợ lý của cô. Là ông bố đơn thân ấm áp, chu đáo và có năng lực, Eun Ho gần như đối lập hoàn toàn với nữ CEO khó tính. Từ mối quan hệ công việc, cả hai dần phát sinh tình cảm. Bộ phim tạo điểm nhấn khi đảo ngược mô-típ quen thuộc: nữ là sếp còn nam lại đảm nhận vị trí thư ký.

3. My Dearest Nemesis

Baek Su Jung (Mun Ka Young) và Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) từng gặp nhau thông qua một trò chơi trực tuyến khi còn là thiếu niên. Cả hai có một mối liên kết đặc biệt nhưng không biết danh tính thật của đối phương. 16 năm sau, họ bất ngờ tái ngộ ngoài đời với vị trí hoàn toàn khác. Su Jung là trưởng nhóm kế hoạch tại một trung tâm thương mại, trong khi Ju Yeon trở thành cấp trên của cô. Những ký ức từ quá khứ, chuyện tình trên mạng và màn tái ngộ nơi công sở khiến mối quan hệ của cả hai trở nên vừa căng thẳng vừa hài hước.

4. Filing for Love

Joo In Ah (Shin Hae Sun) là trưởng phòng kiểm toán cá tính tại Haemu Group. Trong khi đó, Noh Ki Jun (Gong Myoung) là nhân viên xuất sắc nhưng bất ngờ bị điều chuyển sang bộ phận chuyên xử lý sai phạm nội bộ. Công việc mới khiến Ki Jun thường xuyên tiếp xúc với In Ah - người có tính cách khó đoán. Những cuộc điều tra sai phạm tại công ty cũng kéo theo nhiều tình huống khiến chuyện công việc và tình cảm đan xen. Bối cảnh phòng kiểm toán giúp bộ phim có màu sắc khác biệt so với những chuyện tình công sở thông thường.

5. Today's Webtoon

On Ma Eum (Kim Sejeong) từng là vận động viên judo cấp quốc gia nhưng phải từ bỏ sự nghiệp vì chấn thương. Sau đó, cô bắt đầu công việc mới tại bộ phận biên tập của một công ty webtoon. Tại đây, Ma Eum phải học cách thích nghi với môi trường công sở đầy cạnh tranh. Bên cạnh cô là phó tổng biên tập Seok Ji Hyung (Choi Daniel) và nhân viên mới Goo Joon Yeong (Nam Yoon Su). Phim không chỉ tập trung vào tình yêu mà còn kể câu chuyện về những người trẻ tìm kiếm vị trí của mình trong công việc, học cách trưởng thành và hỗ trợ nhau.

6. The Divorce Insurance

Noh Ki Jun (Lee Dong Wook) là một chuyên viên tính toán bảo hiểm đã trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Khi làm việc tại nhóm phát triển sản phẩm của một công ty bảo hiểm, anh nảy ra ý tưởng về một sản phẩm đặc biệt: bảo hiểm ly hôn. Kang Han Deul (Lee Joo Bin), một nhân viên thẩm định vừa quyết định ly hôn sau những trải nghiệm không vui với gia đình chồng, gia nhập nhóm của Ki Jun. Ý tưởng khác thường về việc định giá một trong những biến cố khó đoán nhất của đời sống trở thành chất liệu để các nhân vật nhìn lại quan niệm của chính mình về tình yêu, hôn nhân và ly hôn.

7. A Business Proposal

Shin Ha Ri (Kim Sejeong) là nhân viên nghiên cứu thực phẩm tại Go Food. Cô đồng ý đi xem mắt thay bạn thân Jin Yeong Seo (Seol In Ah) với ý định khiến đối phương từ bỏ ngay từ đầu. Thế nhưng người xuất hiện trong buổi xem mắt lại là Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), CEO mới của chính công ty nơi Ha Ri làm việc. Tae Moo sau đó muốn kết hôn với người mà anh tưởng là Yeong Seo. Từ danh tính giả, chuyện tình giả đến mối quan hệ sếp - nhân viên, bộ phim hội tụ nhiều yếu tố đặc trưng của dòng hài lãng mạn công sở. Tuyến tình cảm của Yeong Seo và thư ký Cha Sung Hoon (Kim Min Kyu) cũng mang đến nhiều tình huống thú vị.

8. See You at Work Tomorrow

Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun) là một nhân viên văn phòng đã có 7 năm kinh nghiệm. Trong quá trình đối mặt với áp lực công việc và những khó khăn riêng, cô thường xuyên xảy ra va chạm với cấp trên Kang Si Woo (Seo In Guk). Mối quan hệ ban đầu không mấy thuận lợi giữa hai người dần chuyển biến khi họ có thêm cơ hội tiếp xúc. Bộ phim khai thác chuyện tình công sở theo hướng gần gũi hơn, tập trung vào áp lực công việc và những vấn đề riêng mà mỗi người phải đối mặt.

9. Yumi's Cells 2

Kim Yumi (Kim Go Eun) tiếp tục hành trình cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm trong phần 2. Sau mối quan hệ với nhà phát triển game Goo Woong (Ahn Bo Hyun), Yumi ngày càng trở nên thân thiết với đồng nghiệp Yoo Babi (Park Jin Young). Trong lúc duy trì công việc và theo đuổi ước mơ trở thành nhà văn, Yumi cũng phải đối diện với những cảm xúc phức tạp trong tình yêu. Điểm đặc biệt của phim là những tế bào hoạt hình bên trong tâm trí Yumi, giúp thể hiện một cách hài hước những suy nghĩ, băn khoăn và cảm xúc mà cô trải qua trong công việc lẫn tình yêu.

10. What's Wrong with Secretary Kim

Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch tập đoàn Yumyung, một người nổi tiếng tự tin và có phần tự phụ. Suốt 9 năm, anh đã quen với việc có cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young) luôn ở bên cạnh hỗ trợ. Mọi chuyện đảo lộn khi Mi So quyết định nghỉ việc để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Lúc này, Young Joon mới nhận ra việc mất đi cô thư ký lâu năm cũng đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất người phụ nữ mà anh đã dần có tình cảm. Từ mối quan hệ sếp - thư ký, cả hai bước vào hành trình tình cảm với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, tạo nên một trong những mô-típ hài lãng mạn công sở quen thuộc của màn ảnh Hàn.