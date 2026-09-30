Tình hình hiện tại của Tuấn Hưng ở Mỹ

Sau khi đưa bà xã Hương Baby cùng 3 con sang Mỹ sinh sống, Tuấn Hưng gần đây tích cực trở lại với công việc biểu diễn. Một bầu show đã công bố loạt lịch diễn của nam ca sĩ tại nhiều thành phố ở Mỹ trong những tháng cuối năm 2026.

Theo lịch được chia sẻ, ngày 2/10, Tuấn Hưng sẽ có đêm diễn phục vụ khán giả Việt tại Orange County, California.

Chương trình này hiện đã bán hết vé. Tiếp đó, nam ca sĩ dự kiến biểu diễn tại Myrtle Beach, South Carolina vào ngày 8/11; Charlotte, North Carolina ngày 15/11; Greektown, Michigan ngày 21/11; Greensboro, North Carolina ngày 28/11; Annandale, Virginia ngày 29/11 và Hampton, Virginia ngày 6/12.

Bầu show gửi lời mời khán giả đến ủng hộ Tuấn Hưng, đồng thời xem các chương trình như lời chào mừng gia đình nam ca sĩ đến sinh sống tại Mỹ. Lịch diễn dày đặc cho thấy sau khi thay đổi môi trường sống, giọng ca “Tìm lại bầu trời” vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại.

Tuấn Hưng đã ký hợp đồng với một công ty giải trí do bầu show Thomas Tâm, chồng ca sĩ Hồng Ngọc, điều hành để phát triển hoạt động tại thị trường hải ngoại. Một trong những quyền lợi theo hợp đồng là ba người con của nam ca sĩ được hưởng chính sách miễn học phí trong thời gian sinh sống và học tập tại Mỹ.

Hình ảnh Tuấn Hưng đi hát ở Mỹ gần đây.

Ban đầu, Tuấn Hưng đưa vợ con sang Mỹ trong chuyến lưu diễn mùa hè. Sau khi nhận thấy các con có sự tiến bộ về tiếng Anh, chủ động hơn trong sinh hoạt và biết phụ giúp bố mẹ, anh quyết định để các con tiếp tục ở lại Mỹ trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

Cuộc sống mới cũng khiến Tuấn Hưng thay đổi vai trò trong gia đình. Những ngày không có lịch diễn, anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa các con đến trường rồi dành thời gian sáng tác, học thanh nhạc hoặc thu âm. Trong khi đó, Hương Baby vẫn duy trì công việc kinh doanh tại Việt Nam và thường xuyên về nước để giải quyết công việc riêng.

Tuấn Hưng cùng 3 con.

Nơi ở hiện tại của gia đình Tuấn Hưng tại California là căn nhà do công ty quản lý thuê trong thời gian anh thực hiện hợp đồng tại Mỹ, không phải bất động sản mà nam ca sĩ sở hữu. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy không gian sống khá rộng rãi, ấm cúng và phù hợp với sinh hoạt gia đình.

Tuấn Hưng từng chia sẻ việc sang Mỹ không đồng nghĩa với từ bỏ âm nhạc. Sau gần 30 năm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng vẫn tiếp tục ca hát khi còn nhận được sự yêu mến từ khán giả.