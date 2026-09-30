Khoảnh khắc đời thường ít ai ngờ của 'tình đầu quốc dân' Son Ye Jin

Mới đây, Son Ye Jin tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi chia sẻ một khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu thường thấy, nữ diễn viên thoải mái thưởng thức món ăn có phần phô mai kéo sợi bên trong.

Trong đoạn video được đăng tải, Son Ye Jin thưởng thức một món chiên nhân phô mai. Mỗi lần cắn một miếng, phần phô mai bên trong lại kéo thành sợi dài. Nữ diễn viên dường như rất thích thú trước món ăn và hài hước tận hưởng khoảnh khắc này thay vì cố giữ hình ảnh sang trọng, thanh lịch quen thuộc. Cô còn viết lời chia sẻ ngắn gọn với nội dung thể hiện sự hài lòng sau khi được thưởng thức món ăn.

Khoảnh khắc đời thường của Son Ye Jin khiến khán giả thích thú.

Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Son Ye Jin vốn thường xuất hiện trước công chúng với phong thái nữ tính, thanh lịch. Việc cô vô tư ăn uống, thể hiện biểu cảm tự nhiên trước món ăn khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở nên gần gũi hơn.

Nhiều khán giả thích thú trước một Son Ye Jin đời thường, không quá chú trọng đến việc phải giữ hình tượng. Một số ý kiến nhận xét nữ diễn viên trông đáng yêu khi tận hưởng món ăn yêu thích, trong khi những người khác cho rằng chính những khoảnh khắc giản dị như vậy giúp người hâm mộ cảm nhận rõ hơn cuộc sống phía sau màn ảnh của một ngôi sao nổi tiếng.

Đây cũng không phải lần hiếm hoi Son Ye Jin chia sẻ những câu chuyện đời thường với người hâm mộ. Thời gian gần đây, cô thường xuyên nhắc đến cuộc sống gia đình, việc chăm sóc con và những sinh hoạt giản dị bên ông xã Hyun Bin. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng hai vợ chồng thay phiên nhau chăm con, làm việc nhà và cùng trải qua những khó khăn quen thuộc của các bậc phụ huynh.

Son Ye Jin tự nhận bản thân cũng như những người phụ nữ khác sau khi trở về với gia đình.

Son Ye Jin sinh năm 1982, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô bắt đầu được chú ý rộng rãi từ những năm đầu sự nghiệp nhờ vẻ đẹp trong trẻo cùng loạt vai diễn tình cảm, qua đó được công chúng đặt biệt danh "tình đầu quốc dân". Sau nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hình ảnh qua nhiều thể loại phim, từ tình cảm, chính kịch đến tâm lý.

Một trong những dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Son Ye Jin là Hạ cánh nơi anh, tác phẩm giúp cô và Hyun Bin trở thành cặp đôi được khán giả đặc biệt yêu thích. Sau khi phim kết thúc, chuyện tình ngoài đời của hai diễn viên được xác nhận. Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3/2022, sau đó đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2022.

Ở tuổi ngoài 40, Son Ye Jin hiện dành nhiều thời gian cho gia đình bên cạnh công việc diễn xuất. Cô từng chia sẻ rằng cuộc sống chăm con không hề nhàn nhã và cả hai vợ chồng đang tập trung nhiều vào việc nuôi dạy con. Nữ diễn viên cũng cho biết gia đình thường đi du lịch, đưa con đến những nơi đông người để bé có thêm trải nghiệm, dù hai vợ chồng phải thận trọng trước sự quan tâm quá mức của công chúng.

Về công việc, Son Ye Jin gần đây trở lại màn ảnh với vai diễn trong phim Scandal. Bên cạnh những dự án nghệ thuật, cuộc sống đời thường của Son Ye Jin cũng nhận được sự quan tâm lớn. Từ những bức ảnh gia đình, câu chuyện chăm con cho đến việc thưởng thức một món ăn, nữ diễn viên ngày càng cho thấy một khía cạnh giản dị, tự nhiên khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy trên màn ảnh.