[Video] Những giai điệu giữa rừng Tam Đảo dành tặng những chú gấu

Một cô gái Đức bước chân vào nước Nga khi còn rất trẻ, không quyền lực, cũng chẳng có dòng máu Romanov. Nhưng chỉ vài thập niên sau, cô trở thành Catherine Đại đế, nữ hoàng trị vì 34 năm, mở rộng đế quốc và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử châu Âu.