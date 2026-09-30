[Video] Những giai điệu giữa rừng Tam Đảo dành tặng những chú gấu
Giữa núi rừng Tam Đảo, những giai điệu piano của nghệ sĩ Rick Wakeman vang lên dành tặng những cá thể gấu được giải cứu. Khoảnh khắc những “khán giả đặc biệt” tiến lại gần đã tạo nên một trải nghiệm đầy xúc động, lan tỏa thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã.
Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, nghệ sĩ piano người Anh Rick Wakeman đã có màn biểu diễn đặc biệt dành tặng những cá thể gấu được giải cứu. Không chỉ là nơi chăm sóc gấu trọn đời, Trung tâm còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và chấm dứt nuôi gấu lấy mật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nhung-giai-dieu-giua-rung-tam-dao-danh-tang-nhung-chu-gau-post991947.html