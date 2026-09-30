Vòng 2 đầy đặn không còn là nỗi lo với 5 kiểu áo phụ nữ U40 nên có trong tủ đồ

Khi vòng 2 không còn thon gọn, nhiều chị em thường ưu tiên những chiếc áo rộng với mong muốn che đi phần bụng. Tuy nhiên, nếu phom áo quá rộng hoặc thiếu điểm nhấn, cơ thể có thể trông nặng nề hơn.

Thay vào đó, những thiết kế có đường cắt hợp lý, tạo khoảng thoáng hoặc giúp định hình tỷ lệ cơ thể sẽ dễ mang lại hiệu quả hơn. Đây cũng là những kiểu áo có thể kết hợp linh hoạt với quần âu, jeans hay chân váy, phù hợp từ công sở đến đời thường.

Áo peplum

Áo peplum có phần thân ôm vừa phải ở eo rồi xòe nhẹ xuống dưới, giúp tạo đường nét cho cơ thể mà không cần bó sát vòng bụng. Với phụ nữ U40, những mẫu có độ xòe vừa phải, đường cắt gọn và phần eo nằm đúng vị trí thường dễ mặc hơn.

Kiểu áo này có thể kết hợp với quần cạp cao hoặc chân váy bút chì để tạo tỷ lệ cân đối. Khi mặc đi làm, quần âu ống đứng và giày cao gót cũng là lựa chọn phù hợp, giúp trang phục trông chỉn chu và thanh thoát.

Chị em nên tránh những mẫu quá bó ở phần thân trên hoặc có nhiều bèo nhún tập trung quanh bụng. Thiết kế đơn sắc, chất liệu có độ đứng vừa phải thường tạo cảm giác gọn gàng hơn.

Sơ mi dáng suông

Sơ mi dáng suông tạo khoảng cách vừa phải giữa trang phục và cơ thể, nhờ đó không làm lộ rõ đường cong ở vùng bụng. Đây cũng là kiểu áo dễ ứng dụng, phù hợp với phụ nữ U40 trong nhiều hoàn cảnh.

Nên chọn chất liệu có độ rủ nhẹ, độ dày vừa phải và ít nhăn để thân áo rơi tự nhiên thay vì bám sát vào cơ thể. Tuy nhiên, dáng suông không có nghĩa là chọn áo càng rộng càng tốt. Một chiếc sơ mi quá khổ có thể khiến vóc dáng trông lớn hơn.

Khi phối đồ, có thể sơ vin một phần phía trước với quần cạp cao hoặc chân váy dài. Cách mặc này vừa tạo điểm nhấn ở eo vừa giữ được sự thoải mái khi vận động.

Áo cổ V

Đường cổ V tạo khoảng hở theo chiều dọc, giúp phần cổ và thân trên trông dài hơn về mặt thị giác. Nhờ đó, sự chú ý cũng được phân bổ lên vùng cổ, vai và gương mặt thay vì tập trung vào vòng 2.

Áo cổ V xuất hiện trên nhiều kiểu dáng như sơ mi, blouse hay áo len mỏng nên khá dễ đưa vào tủ đồ. Phụ nữ U40 nên ưu tiên đường V có độ sâu vừa phải để tổng thể vẫn kín đáo và tinh tế.

Kiểu áo này có thể phối cùng quần cạp cao hoặc chân váy chữ A. Những chi tiết bèo nhún lớn, nơ hoặc họa tiết tập trung quanh bụng nên được tiết chế để trang phục không bị rối mắt.

Blouse tay lỡ

Blouse tay lỡ với phần thân rủ nhẹ là lựa chọn phù hợp với những chị em yêu thích phong cách nữ tính. Chất liệu mềm vừa phải giúp áo rơi tự nhiên theo cơ thể, hạn chế tình trạng vải bị căng hoặc tạo nhiều nếp gấp ở vùng bụng.

Phần tay lỡ cũng giúp tổng thể cân đối, nhất là khi đường vai vừa vặn và tay áo không quá rộng. Độ dài áo nên được lựa chọn theo tỷ lệ cơ thể, có thể vừa qua hông hoặc chạm gần phần rộng nhất của hông.

Về màu sắc, các gam trung tính, họa tiết nhỏ hoặc bề mặt vải đơn giản thường dễ phối hơn. Kết hợp blouse với quần ống đứng hoặc chân váy dài sẽ tạo nên set đồ mềm mại nhưng vẫn đủ chỉn chu cho môi trường công sở.

Blazer dáng dài

Blazer dáng dài là món đồ có thể tạo hiệu ứng đường dọc rõ rệt cho trang phục. Khi mặc mở phía trước, hai vạt áo tạo thành những đường thẳng hai bên cơ thể, giúp tổng thể trông cân đối hơn.

Phụ nữ U40 có vòng 2 đầy đặn có thể ưu tiên blazer dài qua hông, phom đứng vừa phải và phần vai được dựng nhẹ. Một chiếc blazer vừa vặn sẽ tạo khung cho cơ thể mà không cần chọn thiết kế quá rộng.

Bên trong có thể mặc áo cổ V hoặc áo đơn sắc, kết hợp cùng quần cạp cao. Khi blazer được để mở, phần áo bên trong tạo thành một mảng liền mạch, từ đó giúp trang phục có cảm giác thanh thoát hơn.

Nên hạn chế blazer quá ngắn, quá bó hoặc có nhiều chi tiết tập trung ở khu vực bụng. Quan trọng nhất vẫn là chọn kích cỡ và độ dài phù hợp với tỷ lệ cơ thể.

Vòng 2 đầy đặn không có nghĩa phụ nữ U40 phải bó mình trong những trang phục rộng và thiếu điểm nhấn. Một chiếc áo vừa vặn, chất liệu phù hợp cùng cách phối đồ khéo léo có thể giúp vóc dáng cân đối hơn và giữ được vẻ thanh lịch. Thay vì cố che giấu mọi thay đổi của cơ thể, chị em có thể lựa chọn trang phục tôn lên những điểm mình yêu thích và mang lại sự thoải mái khi mặc.