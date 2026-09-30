Show Saint Laurent 2027: Lưu Văn mở màn giữa ồn ào, Rosé BLACKPINK gửi gắm ẩn ý

Buổi trình diễn của thương hiệu Saint Laurent kết màn ngày thứ 2 của Paris Fashion Week Xuân Hè 2027. Show diễn đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi Anthony Vaccarello tiếp quản di sản của Saint Laurent.

Trình diễn dưới chân tháp Eiffel, các sáng tạo gây ấn tượng với sắc vàng lấp lánh, mang tinh thần xa hoa. Giới thạo tin lan truyền rằng đây là "lời chia tay" hoành tráng của nhà thiết kế với Saint Laurent.

Sau một vài ồn ào liên quan tới mối quan hệ với Tỉnh Bách Nhiên, Lưu Văn trở lại Pháp cho các lịch trình catwalk. Nữ siêu mẫu xứ Trung được chọn là gương mặt mở màn show Saint Laurent Xuân Hè 2027.

Như thường lệ, Rosé BLACKPINK vẫn là tâm điểm truyền thông trên hàng ghế đầu.

Đối lập với màn "mở bát" ngọt ngào của chị cả BLACKPINK, Rosé BLACKPINK chọn bộ cánh "đen toàn tập", đậm chất Saint Laurent. Nữ idol phối áo khoác da đen cùng quần skinny jeans đồng màu, tạo tổng thể tối giản nhưng sắc nét. Mái tóc bạch kim vẫn là dấu ấn nhận diện "đắt giá", giúp Roséhòa vào không gian ngập ánh vàng của show.

Lựa chọn trang phục của nữ đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên và duy nhất của nhà mốt Saint Laurent được cho là gửi gắm nhiều ẩn ý trong bối cảnh nhiều "đồn đoán".

Người đẹp mặc tông đen sau vài mùa Paris Fashion Week thử nghiệm những bản phối sáng màu. Lựa chọn được cho là sự tri ân kín đáo những di sản, thẩm mỹ mà Anthony Vaccarello định vị cho thương hiệu ở giai đoạn đầu tiên.

Bức thư tay từ người anh thân thiết Anthony Vaccarello cùng lời nhắn “Love forever and ever” dành cho Rosé giữa "bão đồn đoán" cũng thu hút nhiều sự chú ý.

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun là cái tên mới trên hàng ghế đầu show Saint Laurent Xuân Hè 2027. Nữ minh tinh ghi điểm trong thiết kế ren xuyên thấu, trang điểm son đỏ sắc sảo. Sự xuất hiện của Jun Ji Hyun đánh dấu bước chuyển giao mới trong sự nghiệp thời trang của cô, sau thời gian gắn bó với Louis Vuitton.

Đại diện Thái Lan Milk Pansa ghi dấu ấn với phong cách Hollywood cổ điển, hào nhoáng. Trên nền outfit all-black, nữ đại sứ tạo điểm nhấn ở hoa tai bản to, trang điểm tông nude, làm tóc xoăn sóng to bồng bềnh. Giao diện "bá khí" của nữ đại sứ gây sốt mạng xã hội X, được dự đoán sẽ tiếp tục "công phá" BXH chỉ số truyền thông mùa này.

Anton RIIZE lần đầu dự show Saint Laurent tại Paris, khiến fan "sốt xình xịch" với lựa chọn trang phục táo bạo. Nam idol lược bỏ áo sơ mi bên trong, khoe sắc vóc cuốn hút, săn chắc. Dẫu vậy, một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối về kiểu tóc ôm sát mặt "phong ấn" nhan sắc nam idol.

Sau 2 năm đồng hành cùng nhà mốt Pháp, Ten cho thấy sự tiến bộ, ổn định trong phong cách thời trang. Trở lại Paris Fashion Week mùa mới nhất, cư dân mạng khen ngợi nam idol người Thái thể hiện trọn vẹn phong cách sắc sảo đặc trưng của nhà mốt qua bản phối đồ đen ton-sur-ton. Chủ đề về sự xuất hiện của Ten tại show Saint Laurent ghi nhận tới hơn 186 nghìn bài đăng thảo luận trên X.

Trần Triết Viễn năm thứ ba liên tiếp dự show Saint Laurent tại Paris. Vẻ bảnh bao của mỹ nam Hoa ngữ "cân đẹp" ống kính hung thần Getty Images.