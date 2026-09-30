Người đàn ông giúp Lưu Diệc Phi trở thành 'mỹ nhân quốc dân'

Nhắc đến những mỹ nhân gắn với dòng phim cổ trang Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi là cái tên khó bỏ qua. Từ những năm đầu bước vào nghề, nữ diễn viên đã sở hữu vẻ ngoài phù hợp với các nhân vật mang màu sắc cổ điển. Tuy nhiên, hai vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Hiệp Lữ mới thực sự đưa hình ảnh của Lưu Diệc Phi đến gần đông đảo khán giả và tạo nên một dấu ấn kéo dài nhiều năm.

Người có liên quan trực tiếp đến hai cột mốc này là Trương Kỷ Trung, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc. Trong giai đoạn dòng phim kiếm hiệp phát triển mạnh trên truyền hình, ông tham gia sản xuất nhiều tác phẩm được khán giả biết đến như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Bích Huyết Kiếm và Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Trong số đó, Thiên Long Bát Bộ năm 2003 giữ vị trí đặc biệt trong hành trình của Lưu Diệc Phi. Khi ấy, cô vào vai Vương Ngữ Yên, nhân vật được miêu tả là có dung mạo nổi bật và mang khí chất thoát tục. Hình ảnh nữ diễn viên trong tạo hình cổ trang nhanh chóng tạo được sự chú ý, đồng thời góp phần hình thành danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” thường được công chúng sử dụng khi nhắc đến cô.

Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên khi mới 16 tuổi.

Ba năm sau, Trương Kỷ Trung tiếp tục lựa chọn Lưu Diệc Phi đảm nhận Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Đây cũng là vai diễn quan trọng bậc nhất thời kỳ đầu sự nghiệp của nữ diễn viên. Tạo hình áo trắng cùng phong cách thể hiện nhân vật tiết chế giúp hình ảnh Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi trở thành một trong những phiên bản được khán giả nhớ đến nhiều năm sau khi bộ phim kết thúc.

Nếu Thiên Long Bát Bộ mở ra bước tiến lớn thì Thần Điêu Hiệp Lữ tiếp tục củng cố vị trí của Lưu Diệc Phi trong dòng phim cổ trang. Hai tác phẩm liên tiếp giúp cô có cơ hội tiếp cận lượng lớn người xem và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo trong sự nghiệp.

Vai trò của Trương Kỷ Trung vì thế thường được nhắc lại khi nhìn vào giai đoạn này. Dù không phải người tạo ra ngoại hình hay khí chất vốn có của nữ diễn viên, ông là một trong những nhà làm phim góp phần đưa những đặc điểm ấy lên màn ảnh thông qua các nhân vật phù hợp. Thành công của hai dự án cũng cho thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn diễn viên và xây dựng hình tượng trong phim cổ trang.

Với khán giả Việt Nam, Trương Kỷ Trung cũng không phải cái tên xa lạ. Nhiều bộ phim do ông tham gia thực hiện từng được phát sóng rộng rãi trên truyền hình, đặc biệt trong giai đoạn phim kiếm hiệp Trung Quốc tạo sức hút lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra diện mạo của nhà sản xuất này bởi công chúng thường chú ý đến các diễn viên hơn những người đứng phía sau máy quay.

Đạo diễn Trương Kỷ Trung là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của Lưu Diệc Phi.

Điều thú vị là Trương Kỷ Trung không chỉ làm công việc sản xuất mà còn nhiều lần xuất hiện trước ống kính. Ông từng đảm nhận các vai khách mời trong chính những tác phẩm mình tham gia thực hiện. Trong Thiên Long Bát Bộ, ông vào vai Uông Kiếm Thông, một nhân vật có vị trí trong Cái Bang.

Đến Thần Điêu Hiệp Lữ, Trương Kỷ Trung tiếp tục xuất hiện với vai Gia Luật Sở Tài, cha chồng của Quách Phù. Ngoài hai tác phẩm gắn với Lưu Diệc Phi, ông còn tham gia diễn xuất trong Bích Huyết Kiếm với vai Mạnh Bá Phi và Tiếu Ngạo Giang Hồ với nhân vật Vương Nguyên Bá.

Sau hơn hai thập kỷ, tên tuổi Lưu Diệc Phi vẫn thường được đặt cạnh hình tượng “thần tiên tỷ tỷ”. Những vai diễn thời trẻ không chỉ trở thành ký ức của một thế hệ khán giả mà còn là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng vị trí của nữ diễn viên trên màn ảnh Hoa ngữ.

Trong khi đó, dấu ấn của Trương Kỷ Trung tiếp tục được nhắc đến khi nhìn lại thời kỳ phát triển mạnh của phim kiếm hiệp truyền hình Trung Quốc. Hai cái tên gắn với một giai đoạn đặc biệt của màn ảnh, nơi những nhân vật như Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ góp phần tạo nên hình ảnh khó quên của Lưu Diệc Phi.