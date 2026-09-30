Đêm nhạc quy tụ gần 30 nghệ sĩ Việt

Dịp kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Thanh nhạc tổ chức hai chương trình nghệ thuật với mức đầu tư lớn, đồng thời mở bán vé để thử nghiệm sức hút của âm nhạc hàn lâm với công chúng.

Theo đó, concert Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24/10, trong khi đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi được tổ chức ngày 14/11.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, cho biết hai chương trình nghệ thuật được xây dựng với màu sắc riêng, tương ứng với những lĩnh vực đào tạo chủ lực của khoa.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc chỉ đạo hai chương trình. Ảnh: NVCC.

Concert Resonantia tập trung vào âm nhạc thính phòng cổ điển, giới thiệu những tác phẩm aria nổi tiếng của thế giới. Trong khi đó, 70 năm - Những thanh âm ngân mãi quy tụ các tác phẩm thuộc dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ Việt Nam, với những ca khúc gắn liền lịch sử hình thành, phát triển của Học viện cũng như các dấu mốc của đất nước.

Theo NSƯT Tân Nhàn, một chương trình hướng đến âm nhạc hàn lâm châu Âu, chương trình còn lại tập trung vào âm nhạc thính phòng cổ điển Việt Nam. Sự kết hợp này phản ánh hai hướng đào tạo chủ lực đã được khoa duy trì trong suốt 70 năm qua.

Việc bán vé cho hai chương trình cũng là vấn đề được quan tâm. Đặc biệt, trong bối cảnh âm nhạc hàn lâm gặp khó khăn để phát triển ở thị trường Việt.

Theo ca sĩ Ngọc Châm, đại diện đơn vị sản xuất chương trình, việc tổ chức các chương trình âm nhạc thương mại hiện nay gặp không ít khó khăn. Khả năng thu hồi chi phí từ doanh thu bán vé còn hạn chế, khiến nhiều đơn vị phải tìm kiếm nhà tài trợ để có nguồn lực triển khai.

Đứng trước thách thức đó, các chương trình của Khoa Thanh nhạc có lợi thế nhất định nhờ ý nghĩa nghệ thuật, nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ, qua đó bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện những đêm nhạc quy mô lớn và mở bán vé cho khán giả có nhu cầu thưởng thức.

NSƯT Lan Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia concert Resonantia. Ảnh: NVCC.

Về phía Khoa Thanh nhạc, NSƯT Tân Nhàn cho biết việc bán vé lần này với concert Resonantia còn mang ý nghĩa thử nghiệm thị trường, nhằm đánh giá mức độ quan tâm của công chúng đối với âm nhạc hàn lâm.

“Chúng tôi bán vé giống một phép thử với chương trình âm nhạc hàn lâm, để đo mức độ khán giả tiếp cận dòng nhạc này đến đâu và họ có sẵn sàng mua vé xem chương trình hay không”, bà chia sẻ.

Theo Trưởng khoa Thanh nhạc, kết quả từ thử nghiệm này sẽ là cơ sở để đơn vị cân nhắc việc đầu tư thêm những chương trình tương tự trong các năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu đưa âm nhạc hàn lâm đến gần công chúng hơn.

Chia sẻ về kinh phí thực hiện, NSƯT Tân Nhàn cho biết hai chương trình năm nay được đầu tư nhiều hơn so với những chương trình trước đây của khoa, cả về nguồn lực tài chính lẫn tâm huyết của những người thực hiện.

Chương trình 70 năm - Những thanh âm ngân mãi sẽ quy tụ gần 30 nghệ sĩ gồm NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, Nguyễn Trần Trung Quân, Quang Hà...