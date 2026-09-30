Catherine Đại đế - Cuộc đời kỳ lạ của người phụ nữ đã đưa nước Nga trở thành cường quốc

Catherine Đại đế - Thời đại vàng son của Đế quốc Nga, kể lại cuộc đời của người phụ nữ sinh ra trong một gia đình quý tộc Đức không quá danh giá nhưng cuối cùng trở thành nữ hoàng quyền lực nhất của nước Nga thế kỷ XVIII.

Điều đặc biệt ở cuốn sách không nằm ở việc Robert K. Massie kể lại một triều đại huy hoàng. Ông đưa người đọc đến gần người phụ nữ đứng phía sau danh hiệu Catherine Đại đế, một cô gái Đức tên Sophia Augusta Fredericka, sinh năm 1729. Từ một công nữ của gia đình quý tộc nhỏ bé bước vào cung đình Nga khi còn rất trẻ, rồi từng bước tự biến đổi bản thân để tồn tại, giành quyền lực và cuối cùng trở thành Hoàng hậu Catherine II.

Catherine Đại đế - Thời đại vàng son của Đế quốc Nga (Ảnh: Bách Việt)

Catherine đến Nga với tư cách cô dâu tương lai của Đại công tước Peter, cháu trai của Peter Đại đế. Cuộc hôn nhân năm 1745 không đem lại cho bà đời sống vợ chồng hạnh phúc. Năm 1762, Peter III lên ngôi nhưng chỉ trị vì trong thời gian ngắn.

Catherine tham gia cuộc đảo chính lật đổ chồng và trở thành nữ hoàng Nga. Từ đây, cuốn sách chuyển sang một quy mô khác: Câu chuyện về một người phụ nữ đã nắm quyền lực tối cao tại Nga trong suốt 34 năm, từ 1762 đến 1796.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Catherine Đại đế - Thời đại vàng son của Đế quốc Nga chính là sự đan xen giữa lịch sử lớn và đời tư. Người đọc vừa nhìn thấy Catherine trên sân khấu chính trị châu Âu, vừa nhìn thấy một người phụ nữ với những mối quan hệ tình cảm, những người bạn, những người thân cận và những đối thủ.

Cuốn sách vì thế không đơn thuần là lịch sử nước Nga dưới thời Catherine II. Đó là câu chuyện về tham vọng và sự thích nghi, về một cô gái ngoại quốc bước vào cung điện xa lạ rồi tìm cách biến mình thành trung tâm của một đế quốc.

Là câu chuyện về quyền lực và cái giá của quyền lực. Là câu chuyện về tình yêu, những cuộc hôn nhân, những mối quan hệ riêng tư nhưng đôi khi lại có ảnh hưởng đến chính trị.

Nếu Catherine Đại đế là nhân vật khổng lồ của lịch sử Nga, thì tác giả Robert K. Massie là một trong những nhà viết sử đã dành phần lớn sự nghiệp để đưa những nhân vật lịch sử ấy trở lại với độc giả bằng một lối kể giàu tính tự sự.

Massie sinh năm 1929 tại Lexington, Kentucky, Mỹ. Ông học lịch sử Hoa Kỳ tại Đại học Yale, sau đó học lịch sử châu Âu tại Đại học Oxford. Dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của ông đến với Peter Đại đế. Năm 1981, Robert K. Massie giành Giải Pulitzer cho tác phẩm này.

Sau đó Massie tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm lịch sử nổi tiếng khác, trong đó có Catherine Đại đế, Gia tộc Romanov, Thiết giáp hạm Dreadnought, Những lâu đài bằng thép… Ông từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Các tác giả Hoa Kỳ từ năm 1987 đến 1991. Robert K. Massie qua đời năm 2019, để lại một sự nghiệp đồ sộ với hàng loạt tác phẩm về những nhân vật và biến động lớn của nước Nga cũng như châu Âu.