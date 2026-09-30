2 chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Ngày 30/9/2026 tại Hà Nội, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Theo đó, Concert Resonantia diễn ra lúc 20h ngày 24/10/2026 và đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026. Cả hai chương trình được tổ chức tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, hai chương trình được xây dựng từ hai mảng đào tạo chủ lực của Khoa: âm nhạc thính phòng cổ điển châu Âu và âm nhạc hàn lâm thính phòng Việt Nam.

Ban Giám đốcHọc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Namvà Ban Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc.

Từ âm nhạc cổ điển thế giới đến những thanh âm Việt Nam

Concert Resonantia tập trung vào các tác phẩm aria, opera, operetta và musical nổi tiếng của thế giới. Chương trình quy tụ các giọng hát thính phòng là giảng viên Khoa Thanh nhạc, nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa cùng những học sinh, sinh viên xuất sắc.

Tham gia chương trình có NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên, Tố Loan, Tuấn Anh, Phúc Tiệp, Bảo Yến, Khắc Hòa, Hương Diệp, Mạnh Hoạch, Trường Linh, Huyền Trang, Nguyễn Thảo Ly, Nguyệt Quỳnh và Nhóm Dòng thời gian. Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Resonantia gồm hai phần. Phần I khai thác các sắc thái của tình yêu, tuổi trẻ và khát vọng qua những trích đoạn từ La Bohème, La Traviata, The Queen of Spades và musical Notre Dame de Paris.

Phần II mở rộng màu sắc với các tác phẩm opera, operetta và musical như Eugene Onegin, Die Csárdásfürstin, Core 'Ngrato, Il Trovatore, Das Land des Lächelns, Die Zauberflöte, Merry Widow, Turandot và La Traviata.

Theo Ban tổ chức, chương trình được sắp xếp với sự chuyển đổi liên tục về màu sắc và trạng thái cảm xúc, từ trữ tình đến hài hước, từ nhẹ nhàng đến bi kịch. Bên cạnh các tác phẩm của Mozart, Verdi, Puccini, Tchaikovsky còn có sáng tác của Lehár, Kálmán, Alyabyev, Cardillo và Cocciante.

PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn - Trưởng Khoa Thanh nhạc.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết, thông qua Resonantia, Khoa Thanh nhạc muốn khẳng định năng lực đào tạo nghệ sĩ thanh nhạc thính phòng, đồng thời tạo động lực để học sinh, sinh viên và người trẻ tiếp tục theo đuổi âm nhạc hàn lâm.

Trong khi đó, đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi diễn ra ngày 14/11, tiếp nối chuỗi chương trình Khoa Thanh nhạc thực hiện trong những năm gần đây vào tháng 11 - thời điểm tri ân những người làm công tác giáo dục.

Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSND Dương Minh Đức, NSND Ngọc Khang, NSND Hà Thủy, NSND Thanh Lam, NSƯT Kim Phúc, NSƯT Diệu Linh, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Lê Anh Dũng, Phúc Tiệp, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Quang Hà, Thăng Long và Nguyễn Trần Trung Quân.

Tổng đạo diễn chương trình là PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn; giám đốc âm nhạc Lưu Hà An; đạo diễn sân khấu Ngọc Châm; chỉ đạo sản xuất TS.NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga; chủ nhiệm chương trình ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng. Đơn vị sản xuất là Vàng son một thuở.

Chương trình gồm ba phần. Những thanh âm còn mãi đưa khán giả trở về với những tác phẩm gắn với lịch sử, quê hương, đất nước và con người như Bình Trị Thiên khói lửa, Triệu đóa hồng, Tình ca, Người Hà Nội, Tôi là người thợ lò, Sông ơi đừng chảy, Gửi em ở cuối sông Hồng, Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng.

Một miền ký ức chuyển sang những câu chuyện về quê hương, người thầy, tình yêu và đời sống qua Bài ca người giáo viên nhân dân, Trở về, Hai quê, Mùa xuân trên quê hương, Ngày xưa ơi - Về đi em, Gọi anh, Tình ca.

Những thanh âm tiếp nối hướng tới không gian âm nhạc trẻ trung hơn với Không thể và có thể, Ôi quê tôi, Hà Nội đêm trở gió, Khát vọng, Ngỡ và Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai. Phần này có sự tham gia của NSND Thanh Lam, Mỹ Linh cùng Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân và các gương mặt trẻ như Huyền Trang, Hương Ly.

Gặp gỡ nhiều thế hệ trong hành trình 70 năm

Theo TS.NSƯT Phương Nga, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, hai chương trình quy tụ giảng viên, nghệ sĩ nổi tiếng trưởng thành từ Học viện và những sinh viên đang được đào tạo. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ trên cùng sân khấu thể hiện sự tiếp nối của truyền thống đào tạo thanh nhạc qua nhiều thời kỳ.

Khoa Thanh nhạc được hình thành gắn với quá trình xây dựng nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam và sự ra đời của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Qua 70 năm, Khoa đã đào tạo nhiều nghệ sĩ như PGS.TS.NGND Lô Thanh, NSND Trung Kiên, NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Lê Dung...

PGS.TS Nguyễn Huy Phương -Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết các khoa của Học viện tổ chức nhiều chương trình trong năm kỷ niệm 70 năm. Ông đánh giá Khoa Thanh nhạc là một trong những khoa có sự lan tỏa với công chúng, quy tụ nhiều nghệ sĩ, trong đó có những nghệ sĩ thuộc thế hệ lớn tuổi vẫn tham gia các chương trình nghệ thuật.

NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện, nhận định hai chương trình có sự lựa chọn tác phẩm đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao. Ông đặc biệt nhắc tới sự tham gia của nhạc trưởng Trần Nhật Minh trong Concert Resonantia.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm.

Việc bán vé cũng được Khoa Thanh nhạc xác định là một phần trong cách tiếp cận công chúng. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho biết Khoa muốn thông qua việc bán vé để đo mức độ khán giả tiếp cận với âm nhạc hàn lâm, từ đó có thêm cơ sở để tổ chức những chương trình tiếp theo.

Đạo diễn sân khấu Ngọc Châm cho biết các chương trình của Khoa những năm trước có lượng vé bán tốt, trong khi việc tổ chức các chương trình nghệ thuật thương mại hiện gặp nhiều khó khăn và cần sự đồng hành của nhà tài trợ. Theo PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, hai chương trình năm nay được đầu tư nhiều hơn về kinh phí và nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Khoa Thanh nhạc cũng cho biết đã tính đến việc đưa âm nhạc hàn lâm đến với đông đảo khán giả hơn, ngoài khuôn khổ Học viện trong thời gian tới.

Từ Những thanh âm còn mãi, qua Một miền ký ức đến Những thanh âm tiếp nối, đêm nhạc tháng 11 cùng với Resonantia tháng 10 tạo thành hai lát cắt khác nhau trong hành trình nghệ thuật của Khoa Thanh nhạc. Một chương trình hướng tới những tác phẩm kinh điển của âm nhạc hàn lâm thế giới, chương trình còn lại nhìn lại dòng chảy âm nhạc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Cả hai cùng được đặt trong dấu mốc 70 năm xây dựng và phát triển của Khoa Thanh nhạc và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.