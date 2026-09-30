Nguyên nhân 'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng bỏ nghiệp diễn

Gần đây, Lý Á Bằng nhắc lại giai đoạn sự nghiệp được chú ý mạnh mẽ và lý do khiến anh không tiếp tục đóng phim. Theo chia sẻ, quyết định này không xuất phát từ một biến cố cụ thể mà hình thành sau quá trình anh nhận ra bản thân dần mất hứng thú với diễn xuất.

Khoảng năm 2000, khi Tiếu Ngạo Giang Hồ tạo tiếng vang, vai Lệnh Hồ Xung đưa tên tuổi Lý Á Bằng đến gần đông đảo khán giả. Một sự kiện tại Quảng trường Tuyền Thành ở Tế Nam trở thành ký ức khiến anh suy ngẫm. Hàng chục nghìn người có mặt, ánh đèn sân khấu phủ kín không gian, trong khi tiếng gọi tên anh liên tục vang lên từ phía dưới.

Điều đáng nói là Lý Á Bằng không cảm thấy vui như anh từng nghĩ. Trải nghiệm ấy khiến nam diễn viên bắt đầu nhìn lại ý nghĩa của danh tiếng và mối quan hệ giữa những gì một người nhận được với công sức họ bỏ ra.

Theo lời kể của Lý Á Bằng, khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, anh có cảm giác mình nhận được quá nhiều sự quan tâm so với những gì bản thân đã đóng góp. Sự chênh lệch đó khiến anh không thoải mái và dần thay đổi cách nhìn về nghề. Đây cũng là quá trình đưa anh đến lựa chọn rời xa màn ảnh.

Lý Á Bằng hiện tại.

Tác phẩm cuối cùng của Lý Á Bằng là Tình yêu đến cùng, phát hành năm 2011. Kể từ sau dự án này, anh không nhận thêm vai diễn mới. Thay vì tiếp tục hoạt động với tư cách diễn viên, anh chuyển sang kinh doanh và bất động sản.

Con đường sau ánh đèn sân khấu của Lý Á Bằng không hoàn toàn bằng phẳng. Hoạt động kinh doanh từng gặp khó khăn, kéo theo những khoản nợ lớn. Những năm gần đây, anh xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng, giới thiệu nhiều sản phẩm, trong đó có trà, nhằm duy trì công việc và từng bước giải quyết áp lực tài chính.

Bên cạnh kinh doanh, Lý Á Bằng vẫn dành thời gian cho hoạt động cộng đồng. Từ câu chuyện của con gái Lý Yên, anh cùng Vương Phi thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên năm 2006, sau đó tham gia xây dựng Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Yên Nhiên. Năm 2026, hoạt động của bệnh viện tiếp tục được chú ý khi đơn vị này gặp vấn đề về địa điểm và nguồn lực tài chính.

Trước khi rời màn ảnh, Lý Á Bằng từng là một trong những nam diễn viên được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu và Thiên Hạ Đệ Nhất, trong đó hình tượng Lệnh Hồ Xung và Quách Tĩnh trở thành những vai diễn được khán giả nhớ đến trong nhiều năm. Đặc biệt, Tiếu Ngạo Giang Hồ giúp tên tuổi Lý Á Bằng phủ sóng rộng rãi, đưa anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Trung Quốc đầu những năm 2000.

"Quách Tĩnh" Lý Á Bằng trong Anh Hùng Xạ Điêu.

Từ một diễn viên sở hữu vị trí đáng chú ý trên màn ảnh, Lý Á Bằng lựa chọn bước sang một hành trình hoàn toàn khác. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong phim ảnh, những vai diễn của anh vẫn được nhắc lại khi khán giả nhìn về một giai đoạn đáng nhớ của truyền hình Hoa ngữ.

Hiện tại, Lý Á Bằng tập trung vào kinh doanh, làm nội dung trên mạng xã hội và duy trì hoạt động thiện nguyện. Những chia sẻ mới giúp khán giả hiểu thêm về một quyết định từng gây chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên.