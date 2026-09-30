'Trại buôn người' vượt 150 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp

Sau 5 ngày khởi chiếu, phim “Trại buôn người” vượt mốc 150 tỷ đồng doanh thu. Ảnh: NSX.

Tính đến 17 giờ ngày 30/9, phim 'Trại buôn người' đạt hơn 151 tỷ đồng, riêng trong ngày thu 16 tỷ đồng với hơn 209.000 vé được bán ra trên 5.314 suất chiếu.

Tốc độ doanh thu “Trại buôn người” đang thu hút lượng lớn khán giả tại rạp, trong bối cảnh đề tài buôn người, lừa đảo trực tuyến vốn không dễ chuyển thành một tác phẩm giải trí đại chúng.

Phim xoay quanh những nạn nhân bị lừa, bắt cóc và đưa vào các cơ sở lừa đảo, từ đó đẩy câu chuyện sang hướng hành động với những cuộc đối đầu và tìm đường thoát thân.

Hậu trường phim "Trại buôn người" - Ảnh: NSX.

Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, một trong những yếu tố tạo sức hút của phim là thủ pháp mà ông gọi là “giải nén lò xo”, tương ứng với cấu trúc “tension and release” trong điện ảnh. Nhân vật liên tục bị đẩy vào tình thế căng thẳng, bế tắc trước khi áp lực được giải phóng bằng những màn phản công hoặc bước ngoặt sinh tồn.

Phim đồng thời sử dụng mô-típ “underdog comeback”, khi nhân vật bị dồn đến tận cùng rồi vùng lên chống trả.

Cách tổ chức này giúp “Trại buôn người” không chỉ dừng ở việc kể lại một vấn đề xã hội mà tạo ra nhịp độ hành động liên tục. Theo ông Lâm, đây là điểm khiến bộ phim khác với cách tiếp cận mang tính minh họa thường thấy ở một số tác phẩm cùng đề tài.

Tuy vậy, doanh thu không đồng nghĩa với việc bộ phim không có những hạn chế về nghệ thuật. Ông Lâm cho rằng, phim còn những điểm thiếu logic, quá nhiều tuyến nhân vật khiến việc phát triển nhân vật chưa đủ chiều sâu, trong khi tuyến phản diện được xây dựng khá công thức.

Cách mô tả thế giới lừa đảo công nghệ cao cũng bị nhận xét là còn đơn giản so với tính chất phức tạp của vấn đề ngoài đời.

Dù vậy, với hơn 151 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp, “Trại buôn người” chứng minh một bộ phim khai thác đề tài xã hội nặng vẫn có thể tiếp cận lượng lớn khán giả nếu được kể bằng ngôn ngữ hành động.