Từ cuộc hôn nhân 6 ngày hẹn hò đến cái kết bất ngờ sau 20 năm của mỹ nhân showbiz

Nữ diễn viên Từ Lộ sinh năm 1975 trong gia đình có cha là kiến trúc sư cấp quốc gia, mẹ là nghệ nhân nổi tiếng ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Khán giả yêu thích bộ phim "Tân dòng sông ly biệt" hẳn vẫn nhớ Lý Khả Vân, cô gái bất hạnh vì mất con, tình yêu bị ngăn cấm và cuối cùng hóa điên trong đau khổ. Dù không phải nhân vật chính, Từ Lộ lại diễn xuất chân thực đến mức nhiều người cho rằng đây là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất sự nghiệp của cô.

Từ Lộ tuy không phải nữ chính nhưng từng gây sốt khi đóng "Tân dòng sông ly biệt". Ảnh: Internet

Sau thành công của "Tân dòng sông ly biệt", Từ Lộ có tham gia một số vai diễn khác. Cô thậm chí còn được "thăng cấp" lên làm nữ chính của các tác phẩm truyền hình như trong "Gia tộc kim phấn", "Quyết không thỏa hiệp", "Cây ngô đồng"… Tuy nhiên, chưa có vai diễn nào của Từ Lộ có thể vượt qua được vai Lý Khả Vân.

Không nổi đình nổi đám, không phô trương màu mè, Từ Lộ sống rất kín tiếng và bình yên. Suốt hơn 20 năm qua, nữ diễn viên được đánh giá là ngôi sao sạch bóng scandal. Thông tin về đời tư của Từ Lộ thậm chí còn kín đáo đến mức chẳng ai hay biết cho đến khi nữ diễn viên tự chia sẻ.

Nữ diễn viên Từ Lộ. Ảnh: Internet

Theo cô chia sẻ, nữ diễn viên gặp Khương Khải Dương lần đầu trong một buổi casting. Lúc này, anh đang là đạo diễn còn cô chỉ là diễn viên đến thử vai. Không ngờ rằng, trong buổi casting, Khương Khải Dương thẳng thừng loại Từ Lộ, để lại cho cô ấn tượng khá khó chịu. Cũng vì thế mà cô cảm thấy khá thiếu thiện cảm với nam đạo diễn.

Nữ diễn viên và chồng là đạo diễn quyết định kết hôn chỉ sau 6 ngày quen biết. Ảnh: Sohu

Vào năm 2005, khi đang tham gia dự án phim truyền hình "Quyết không thỏa hiệp", Từ Lộ đã phải lòng đạo diễn của phim là Khương Khải Dương. Nhờ những đợt chỉ bảo, hướng dẫn diễn xuất, cả hai đã "lửa gần rơm" rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Nữ diễn viên khiến dân tình trầm trồ vì nhận sính lễ 2,45 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 9 tỷ đồng) từ chồng đạo diễn. Ảnh: Sohu

Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ sau khoảng 6 ngày hẹn hò, hai người quyết định kết hôn.

Cuộc hôn nhân khiến nhiều người không khỏi tò mò. Chồng cô được cho là đã mang toàn bộ tài sản khoảng 2,45 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 9 tỷ đồng) làm sính lễ.

Cha mẹ Từ Lộ từng lo con gái quá vội vàng. Dư luận cũng hoài nghi cô lấy chồng vì tiền, bởi số tiền làm sính lễ không hề nhỏ. Tuy nhiên, những năm tháng sau đó đã chứng minh cuộc hôn nhân này không đơn giản như những lời đồn.

Con gái Từ Lộ chào đời vừa có nét xinh đẹp của mẹ vừa có sự hiền hòa của cha. Ảnh: Internet

Từ Lộ vẫn chuyên tâm đóng phim, đạt được một số thành tích ấn tượng. Ảnh: Internet

Năm 2003, Từ Lộ sinh con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn, cô dần giảm hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Từ Lộ từng bị nghi ngờ vì kết hôn quá nhanh, từng bị dư luận soi xét về tiền bạc và ngoại hình của chồng.

Nhưng hơn 20 năm sau, những lời bàn tán ấy dần trở nên vô nghĩa. Từ Lộ và Khương Khải Dương vẫn bên nhau bền chặt và hạnh phúc.

Minh Đức (T/h)