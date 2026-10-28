'Lệch pha' tín dụng xanh

Thực tế trên cho thấy sự "lệch pha" giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Điều này không đơn thuần là doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chí hay ngân hàng thận trọng, dè dặt trong thẩm định, giải ngân. Mấu chốt là hiện nay đang thiếu hệ thống tiêu chí phân loại ngành kinh tế xanh và danh mục dự án xanh thống nhất, công khai, dẫn đến ngân hàng thiếu dữ liệu căn cứ để thẩm định, đánh giá hiệu quả môi trường và lượng hóa rủi ro; doanh nghiệp lúng túng trong xây dựng hồ sơ, chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn xanh.

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Vì vậy, để khơi thông điểm nghẽn, cần sớm hoàn thiện, công khai danh mục phân loại xanh quốc gia, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về dự án, tiêu chuẩn môi trường và mức độ phát thải. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xác định đầu tư, ngân hàng rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân. Cùng với đó là phát triển các gói tín dụng xanh ưu đãi, kỳ hạn phù hợp với chu kỳ hoàn vốn; các cơ chế bảo lãnh tín dụng, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước với tổ chức tín dụng. Về phía doanh nghiệp cũng phải chủ động trong xây dựng dự án xanh, chứng minh hiệu quả sử dụng vốn, minh bạch tài chính, hoàn thiện hồ sơ môi trường... Khi có cơ chế phù hợp, thống nhất sẽ xóa bỏ sự "lệch pha", ngân hàng và doanh nghiệp cùng chủ động sẽ giúp dòng vốn xanh được khơi thông, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh và bền vững.