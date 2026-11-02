250 gian hàng hội tụ tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026

Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp chủ trì tổ chức, với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh”.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên của ngành Nông nghiệp và Môi trường, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành (14/11/1945 - 14/11/2026). Hội chợ hướng tới giới thiệu những thành tựu nổi bật, tiềm năng và thế mạnh nông nghiệp của các địa phương; đồng thời tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí sáng 2/11 thông tin về Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2026.

Theo Ban tổ chức, AgroViet 2026 dự kiến có 250 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện 25 tỉnh, thành phố. Khu gian hàng quốc tế quy tụ các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và một số quốc gia ASEAN.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, nông sản có giá trị xuất khẩu cao đến giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững, máy móc và thiết bị chế biến, bảo quản nông sản. Nhiều đặc sản vùng miền như gạo ST25, cà phê, trà sen Tây Hồ, sâm Ngọc Linh, tôm khô Cà Mau, nước mắm truyền thống, trái cây và thực phẩm chế biến cũng góp mặt tại Hội chợ.

Đáng chú ý, AgroViet 2026 mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường, đồng thời dành không gian giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khu triển lãm quốc tế chuyên đề có diện tích hơn 1.000m², tương đương khoảng 50 gian hàng, giới thiệu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Một điểm mới khác là các gian hàng trong nước được bố trí theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu. Ban tổ chức cũng đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, ứng dụng hoạt động khảo sát, thu thập và phân loại dữ liệu khách tham quan nhằm tăng hiệu quả kết nối giữa các đơn vị tham gia.

Trong khuôn khổ Hội chợ, Hội nghị kết nối cung - cầu dự kiến diễn ra chiều 12/11, do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức, với khoảng 100 đại biểu tham dự. Ban tổ chức kỳ vọng AgroViet 2026 thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong 4 ngày.

Bên cạnh Hội chợ, từ ngày 10-13/12/2026, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức “Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP” tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Với diện tích khoảng 600m², không gian dự kiến có sự tham gia của 5 địa phương cùng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã. Các khu trưng bày được thiết kế theo mạch văn hóa Bắc - Trung - Nam, lấy hình ảnh đoàn tàu Bắc - Nam làm điểm nhấn xuyên suốt, kết hợp những biểu tượng kiến trúc, văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Hội chợ hướng tới giới thiệu những thành tựu nổi bật, tiềm năng và thế mạnh nông nghiệp của các địa phương; đồng thời tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm đồ uống, gia vị, thực phẩm chế biến và những loại mắm truyền thống đặc trưng của Việt Nam, ưu tiên các sản phẩm được công nhận OCOP. Nhiều hoạt động thử nếm, trình diễn ẩm thực, giới thiệu văn hóa đồ uống, gia vị và món ăn truyền thống sẽ được tổ chức, cùng với các phiên livestream quảng bá sản phẩm và hoạt động kết nối giao thương.

Theo Ban tổ chức, việc đưa không gian ẩm thực vào khuôn khổ một sự kiện quốc tế quy mô lớn là cơ hội để quảng bá nông sản, đặc sản và văn hóa ẩm thực Việt Nam tới đông đảo đại biểu, đoàn khách quốc tế. Qua câu chuyện của từng sản phẩm, món ăn, các giá trị văn hóa vùng miền được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời mở thêm cơ hội để sản phẩm OCOP tiếp cận nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, nhà hàng và thị trường quốc tế.

Thông qua hai hoạt động xúc tiến thương mại, ngành Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất với doanh nghiệp phân phối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP; đồng thời quảng bá hình ảnh nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh và phát triển bền vững.