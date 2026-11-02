Nữ trưởng thôn 9x người Cơ Ho: Có sách, có kiến thức mới thoát nghèo

Từ Tổ tiết kiệm và vay vốn đến trưởng thôn

Cuối tháng 10/2026, chúng tôi gặp Liêng Hót Sa Rơ (SN 1990, người Cơ Ho, Trưởng thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4) khi chị đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên điện thoại tại thôn. Chị kiên nhẫn chỉ từng bước để người dân tự thao tác, chỗ nào chưa rõ thì giải thích lại.

Sa Rơ hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trên điện thoại.

Thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4 được hình thành trên cơ sở sắp xếp thôn 2 và thôn 3 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/6/2026 của HĐND xã. Sau sắp xếp, thôn Đạ Long hiện có 362 hộ dân và 1.828 nhân khẩu, trong đó người DTTS là 1.728 nhân khẩu (chiếm khoảng 94,5% dân số).

Sa Rơ kể, bản thân tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông năm 2012 và trở về quê nhưng chưa tìm được việc đúng chuyên môn. Sau đó, chị làm ruộng, chăm sóc gia súc và tham gia Hội Nông dân thôn rồi đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Quá trình tiếp xúc với bà con giúp chị hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ, từ người làm ăn hiệu quả đến những gia đình còn khó khăn.

Được ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2020, Sa Rơ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ba năm sau, chị được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 3. Đến tháng 7/2025, chị tiếp tục đảm nhận cương vị Bí thư Chi bộ thôn. Tháng 6/2026, khi thôn 2 và thôn 3 được sắp xếp thành thôn Đạ Long, Sa Rơ tiếp tục được giao trọng trách Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư chi bộ.

Dân số Đam Rông 4 hiện có 17.184 người; trong đó, bà con vùng đồng bào DTTS là 15.552 người, chiếm trên 90%.

Theo Đảng bộ xã Đam Rông 4, toàn xã hiện có 476 đảng viên, trong đó 307 đảng viên là người DTTS (đảng viên nữ chiếm hơn 62%). Tại thôn Đạ Long, chi bộ có 38 đảng viên, trong đó 36 đảng viên là người DTTS.

Sa Rơ kể, gia đình chị có 5 sào cà phê, một sào ruộng, nuôi gà, vịt và trồng rau. Ngoài ra, chị còn cùng chị em trong thôn nấu ăn phục vụ khách tham quan Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Từ chính cách làm kinh tế của gia đình, chị vận động bà con tận dụng đất đai, bắt đầu từ những mô hình vừa sức rồi từng bước mở rộng. Theo chị, khoảng 80% hộ trong thôn đã chủ động hơn trong phát triển sinh kế, song vẫn còn những hộ trông chờ hỗ trợ.

Đi từng nhà, gỡ từng việc

Khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, Sa Rơ cùng các đảng viên hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, mở tài khoản ngân hàng và thực hiện thủ tục trực tuyến. Người không dự được các buổi hướng dẫn, chị sẽ đến tận nhà hỗ trợ. Đến nay, khoảng 90% người dân thôn Đạ Long đã có tài khoản VNeID và tài khoản ngân hàng.

Đông đảo người dân khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí tại Trạm Y tế xã Đam Rông 4.

Sa Rơ kể, sau khi sắp xếp thôn, cơ sở y tế mới cách chỗ người dân sinh sống hơn 5km. Chị hiểu rằng, với người già, hộ neo đơn, quãng đường đến trạm y tế mới không đơn giản, nhất là khi không có phương tiện đi lại. Vì vậy, thời gian đầu chị đến từng nhà giải thích, nhờ thanh niên hỗ trợ hoặc trực tiếp đưa người dân đi khám khi cần.

"Ban đầu, người dân ngại lắm. Sau một thời gian, người này nói người kia, thế là mọi người cũng đến khám. Đặc biệt, vận động bà con thay đổi không phải ngày một ngày hai. Mình phải kiên trì, nói cho dân hiểu thì bà con mới nghe và làm theo", Sa Rơ chia sẻ.

Chia sẻ về việc phải kiên trì, nói cho người dân hiểu, nghe và làm theo, Sa Rơ kể về trận lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi phần lớn diện tích cà phê của gia đình khi đang vào vụ thu hoạch. Dù chịu thiệt hại nặng, bản thân chị vẫn động viên chồng con và bà con vượt qua khó khăn.

Đáng quý, sau trận lũ, Sa Rơ còn cùng người dân trong thôn quyên góp hơn 1 tấn gạo và tiền mặt hỗ trợ những vùng bị nặng hơn. Nhắc đến mất mát, chị vẫn nở nụ cười: "Ông trời công bằng lắm, hôm nay ông lấy của mình thì hôm sau ông sẽ trả cho mình cái khác".

Sa Rơ cho hay, bản thân cũng đang ấp ủ kế hoạch xây dựng thư viện cộng đồng, tạo không gian đọc sách và tiếp cận kiến thức cho người dân. Chị muốn kết hợp hoạt động này với các mô hình sinh kế để tạo thêm việc làm cho những người chưa có thu nhập ổn định trên địa bàn thôn.

Hiện chồng chị, Kơ Să Ha Chang (SN 1989) là đảng viên và làm việc tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Chồng đi làm xa, Sa Rơ vừa chăm 2 con vừa lo việc gia đình, vừa đảm đương công việc thôn. Những lúc việc nhà và việc chung cùng dồn lại, chị chọn cách sắp xếp để giải quyết từng việc.

Khi nhắc đến Trưởng thôn Đạ Long, ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, cho biết: Sa Rơ là cán bộ nữ trẻ, người đồng bào DTTS, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh. Trên công việc, Sa Rơ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, từng bước khẳng định năng lực, uy tín và vai trò của một cán bộ trẻ tại địa bàn dân cư.

Điểm đáng ghi nhận ở Sa Rơ là tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt, đồng chí luôn quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình; chủ động gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của người dân, nhất là những vấn đề phát sinh trong cộng đồng dân cư để kịp thời phản ánh và phối hợp giải quyết.

"Đặc biệt, với nhận thức chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức mà còn phải trở thành kỹ năng thiết yếu trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân, Sa Rơ đã phát huy vai trò của người cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, tiện ích số", ông Vinh nhấn mạnh.

Khi nhắc đến cách làm và sự đổi mới của thôn Đạ Long, ông Vinh cho hay: Sa Rơ đã thể hiện được tinh thần cán bộ đi trước, người dân theo sau; nói đi đôi với làm, hướng dẫn bằng hành động cụ thể. Có thể nói đây là cách làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự năng động, nhạy bén của một cán bộ nữ trẻ.

Sa Rơ còn trực tiếp hướng dẫn các hộ nghèo trong thôn quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả.

"Thường trực Đảng ủy mong muốn và tin tưởng Sa Rơ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần tiên phong của một cán bộ nữ trẻ người DTTS; thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Đạ Long ngày càng trong sạch, vững mạnh và xây dựng địa phương ngày càng phát triển", Bí thư Đảng ủy Đam Rông 4 tin tưởng.