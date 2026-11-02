Hà Nội ban hành bộ tiêu chí đo lường hạnh phúc của người dân

Thành phố Hà Nội phấn đấu Chỉ số hạnh phúc (HPI) của người dân Thủ đô đạt 9/10 vào năm 2030. (Ảnh: THẾ ĐẠI

Theo Quyết định số 6004/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, thành phố Hà Nội triển khai bộ tiêu chí nhằm đánh giá kết quả phát triển từ góc nhìn của người dân.

Thông qua khảo sát, các cơ quan chức năng sẽ xác định mức độ người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ, cảm nhận về sự an toàn, niềm tin và chất lượng cuộc sống.

Việc đo lường hướng tới chuyển trọng tâm từ “Thành phố đạt được những gì” sang “người dân cảm nhận cuộc sống của mình như thế nào và có thật sự hạnh phúc hay không”.

Các cơ quan Nhà nước sẽ sử dụng kết quả khảo sát kết hợp với số liệu thống kê và các chỉ báo khách quan để nghiên cứu, xây dựng, theo dõi và đánh giá chính sách.

Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung, mỗi nhóm có 10 tiêu chí.

5 nhóm bao quát đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển; quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội; dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi; văn hóa, môi trường sống, không gian đô thị và chất lượng sống; quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương và niềm tin xã hội.

Các câu hỏi gắn với trải nghiệm hằng ngày của người dân. Người trả lời sẽ đánh giá khả năng thu nhập đáp ứng nhu cầu thiết yếu, sự ổn định của việc làm, mức độ thuận tiện khi khám chữa bệnh, chất lượng môi trường, việc đi lại và khả năng tiếp cận không gian công cộng. Người dân cũng đánh giá mức độ chính quyền lắng nghe, phản hồi và xử lý kiến nghị.

Thành phố tổ chức khảo sát trực tiếp trong quý IV hằng năm tại 126 xã, phường. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang cư trú trên địa bàn Hà Nội.

Người tạm trú, thuê nhà và lao động di cư đã cư trú từ 6 tháng trở lên cũng thuộc diện khảo sát khi đáp ứng điều kiện theo phương án hằng năm.

Năm 2026, thành phố dự kiến thu thập 8.860 phiếu, tương ứng khoảng 1% dân số Thủ đô. Trong đó, 51 phường được phân bổ tổng cộng 4.240 phiếu và 75 xã được phân bổ 4.620 phiếu. Mẫu khảo sát tại từng xã, phường được phân bổ theo tỷ lệ dân số cập nhật thống kê của đơn vị đó.

Đối với mỗi tiêu chí, người dân lựa chọn một trong 5 mức đánh giá từ thấp đến cao. Cơ quan chuyên môn sẽ quy đổi các câu trả lời sang thang điểm 10, tổng hợp điểm từng tiêu chí, từng nhóm nội dung và chỉ số chung.

Thành phố đồng thời tiếp nhận phản hồi tự nguyện trên iHanoi hoặc các nền tảng chính thức khác. Cơ quan thực hiện sẽ báo cáo riêng nguồn dữ liệu này để theo dõi xu hướng, phát hiện vấn đề và hỗ trợ phân tích, không cộng trực tiếp vào mẫu tính chỉ số chính thức.

Thành phố Hà Nội dự kiến công bố kết quả hằng năm vào dịp Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Các kết quả sẽ phục vụ việc đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng sống và hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Hà Nội - nơi hội tụ của khát vọng sống hòa bình (Ảnh: LAM THANH)

Việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2026-2030 là bước cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Trong đó nêu rõ: “Đến năm 2035: Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị-xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc, trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Hình thành một số trung tâm giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế; trung tâm nghiên cứu, phát triển; giữ vai trò hạt nhân trong các chuỗi liên kết phát triển vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía bắc, cả nước, khu vực và toàn cầu”.

Việc xây dựng bộ tiêu chí hạnh phúc căn cứ vào một số điều khoản của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 23/4/2026 (Luật Thủ đô năm 2026), gồm khoản 3 Điều 4 "bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân, công bằng xã hội, phát triển bền vững và giữ gìn bản sắc, giá trị văn hóa của Thủ đô"; Điều 12 về phát triển đô thị và nhà ở, quy định việc đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị phải bảo đảm nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện môi trường sống và sinh kế cho người dân. Luật cũng đặt ra yêu cầu ưu tiên không gian công cộng, cây xanh và chất lượng sống đô thị tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD. Đây chính là những vấn đề được phản ánh trong bộ tiêu chí khảo sát của Hà Nội, như chất lượng môi trường, việc đi lại, khả năng tiếp cận không gian công cộng và điều kiện sống.