Công an TP Cần Thơ đưa Nghị quyết 57 đến từng người dân

Việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp sẽ tạo niềm tin, khí thế mới trong xã hội. Người dân và doanh nghiệp được xác định là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính. Chuyển đổi số quốc gia có ba trụ cột chính là: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Công an phường Long Bình hỗ trợ tích hợp thông tin tại buổi khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh miễn phí cho người cao tuổi năm 2026.

Trong đó, một xã hội số chỉ được định hình khi mọi người dân và mọi vùng miền đều có thể tham gia các hoạt động học tập, lao động, giao tiếp và hưởng thụ dịch vụ trên môi trường số. Việc chủ động sử dụng các tiện ích số sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn, tiết kiệm được thời gian, giảm giấy tờ và chi phí đi lại.

Công an phường Vĩnh Phước đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp các thông tin cần thiết trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay khoảng cách số vẫn còn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, người cao tuổi, người có thu nhập thấp hay đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những đối tượng còn gặp khó khăn, hạn chế trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ do thiếu kỹ năng số cơ bản. Kỹ năng số là nền tảng để người dân tham gia vào xã hội số một cách an toàn và hiệu quả.

Công an xã Phú Lộc đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước cho người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Kỹ năng số không chỉ là khả năng sử dụng điện thoại thông minh hay Internet mà còn là khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá và sử dụng thông tin có trách nhiệm. Đặc biệt, trong bối cảnh tin giả, lừa đảo trực tuyến và các hình thức xâm phạm dữ liệu cá nhân gia tăng, kỹ năng số còn giúp người dân tự bảo vệ mình, gia đình và toàn xã hội.

Công an xã Mỹ Tú đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước cho người cao tuổi, đi lại khó khăn.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Trong tiến trình chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, Công an thành phố, nhất là Công an cơ sở không quản ngày đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ, xuống từng địa bàn, từng hộ dân để phổ biến chủ trương, tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, tích hợp thông tin và khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính, khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội…”.

Công an xã Hòa Tú và Phú Tân dùng xe chuyên dụng đưa đón người dân làm thủ tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân. Nội dung tuyên truyền được xây dựng cụ thể, rõ ràng, triển khai dưới nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, thực hiện các video hướng dẫn trên nền tảng số với nội dung thiết thực, gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Công an xã Lịch Hội Thượng cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 không quản ngày nghỉ.

Gần đây nhất, Công an TP Cần Thơ thực hiện Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Chiến dịch được triển khai tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố từ ngày 10/10 đến hết ngày 08/12/2026.

Công an xã Nhu Gia tổ chức cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 lưu động trong ngày nghỉ.

Đợt cao điểm huy động 100% các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực tham gia, được triển khai từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2026. Với vai trò nòng cốt, Công an TP Cần Thơ tham mưu, triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể và Ban nhân dân ấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số với phương châm “Đi từng ngõ - gõ từng nhà - hướng dẫn từng người - làm mẫu từng thao tác - hỗ trợ đến khi sử dụng được”.

Phòng Công tác chính trị Công an TP Cần Thơ thực hiện video tuyên truyền về VNeID trên nền tảng số.

Thông qua hình thức “cầm tay chỉ việc”, các lực lượng tập trung hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Công an xã Hòa Tú tuyên truyền về các tiện ích số bằng loa lưu động trên các tuyến đường.

Khi mỗi người dân biết thêm một kỹ năng số thì sẽ được trang bị thêm một công cụ phục vụ cuộc sống. Khi mỗi gia đình có thêm một người sử dụng thành thạo dịch vụ số, kỹ năng số sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Công an phường Ngã Bảy và xã Nhơn Mỹ đi từng ngõ, gõ từng nhà trên địa bàn để kích hoạt VNeID cho người dân.

Những chuyển biến đó là một trong những minh chứng rõ nét của việc hiện thực hóa NQ57 vào đời sống. Công an TP Cần Thơ đã, đang góp phần đưa chính sách vào thực tiễn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.