Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bật tăng 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau khi giảm tổng cộng gần 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều chỉ trong hai phiên cuối tuần trước (30-31/10), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn ngay khi mở cửa phiên sáng nay (2/11) đồng loạt tăng mạnh.

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 137 triệu đồng/lượng và 140 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt một tiếng đầu phiên.

So với giá chốt phiên cuối tuần trước (31/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá bán tăng mạnh hơn giá mua tại Bảo Tín Minh Châu kéo chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu cao đột biến tới 5,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong suốt hơn 1 năm qua. Trong khi đó, khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại các doanh nghiệp còn lại thấp hơn Bảo Tín Minh Châu từ 1 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng chung mức tăng trên, Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá vàng miếng SJC. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 135,5 triệu – 140 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay đầu phiên.

Bảo Tín Minh Châu cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại mức 140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại 134,5 triệu đồng/lượng tăng 700 nghìn đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng mở cửa phiên tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 138,3 triệu – 139,3 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt một tiếng đầu phiên.

Tính đến 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm ghi nhận ở ngưỡng thấp nhất so với mặt bằng chung. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 136 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 2/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Cùng chung diễn biến đi lên, cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các hệ thống kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” từ 400 nghìn tới 1 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng chung trên toàn thị trường, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Sau nhịp đi ngang trong phiên cuối tuần trước, ngay khi mở cửa phiên sáng nay, Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 126,5 triệu – 130 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 31/10, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng bật tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 132,8 triệu – 136,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

PNJ neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 134 triệu – 148 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ chỉ tăng nhẹ 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng đặt giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này niêm yết lần lượt ở ngưỡng 134,5 triệu đồng/lượng và 135,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt 1 tiếng đầu mở cửa.

So với giá chốt phiên 31/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, còn vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng

Biên độ điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 2/11 so với 31/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 134,8 triệu – 138,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay đầu phiên giao dịch. So với giá chốt phiên 31/10, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại đây chạm ngưỡng 139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua neo ở mức 135 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng khó lấy lại đà tăng khi các yếu tố trên thị trường cùng hướng tới một kịch bản bất lợi là lạm phát dai dẳng khiến Fed chưa thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu lên cao và tạo thêm áp lực lạm phát.

Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 2/11, giá dầu thô hiện giao dịch ở mức 100,95 USD/thùng, tăng 8,7% so với đầu tháng trước. Đây cũng là vùng giá cao nhất trong vòng nửa năm qua. Nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao, áp lực lạm phát có thể kéo dài, buộc Fed phải duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc tăng thêm lãi suất thay vì chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Khả năng này càng được củng cố khi kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng tương đối vững chắc. Tăng trưởng GDP Mỹ trong quý III đạt 3,4%, vượt mức dự báo 3,1%. Khi tăng trưởng chưa giảm tốc đáng kể trong khi lạm phát còn tiềm ẩn rủi ro từ giá năng lượng, điều này càng hạn chế dư địa điều chỉnh lãi suất của Fed theo hướng nới lỏng.

Dù giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần qua, Fed vẫn chưa phát đi tín hiệu đủ rõ để thị trường tin rằng chu kỳ thắt chặt đã kết thúc. Khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vì vậy tiếp tục được theo dõi. Đây là yếu tố có thể sẽ tạo sức ép lên giá vàng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 2/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng 0,7% sau khi lao dốc 3,6% vào phiên cuối tuần trước, tiến lên ngưỡng 3.904,4 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 13,2 triệu – 15,4 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 6,4 triệu đồng/lượng.