Hàng trăm cảnh sát vây ráp vùng núi hiểm trở, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2

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Băng rừng, vượt núi truy tìm dấu vết

Sáng 1/11, không khí tại khu vực núi Hòn Dữ (thôn Khánh Xuân, xã Diên Lâm) và các vùng giáp ranh, trong đó có xã Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), trở nên vô cùng căng thẳng. Thời tiết khu vực bắt đầu nắng ráo, giúp các mũi trinh sát giảm bớt khó khăn so với những ngày trước đó phải đối mặt với mưa rừng kéo dài.

Khu vực nơi 2 phạm nhân Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn lẩn trốn là vùng núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp. Ảnh: XN

Nơi 2 phạm nhân Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn lẩn trốn là vùng núi cao hiểm trở, địa hình phức tạp, nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 26 nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Điều này đòi hỏi lực lượng phá án phải căng mình trên diện rộng, kiểm soát chặt chẽ từng đường mòn, lối mở.

Trực tiếp đến thăm, kiểm tra và động viên các tổ công tác tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, nhiệm vụ truy bắt là vô cùng cấp bách, các lực lượng phải phối hợp hiệp đồng tác chiến, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt hàng đầu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để xảy ra bất kỳ sơ hở hay tình huống bị động, bất ngờ nào.

Hàng trăm cảnh sát siết vòng vây vùng núi hiểm trở, truy bắt 2 phạm nhân trốn trại A2. Ảnh: XN

Những ngày qua, tại các chốt chặn trên những tuyến đường huyết mạch, lực lượng công an, cảnh sát giao thông cùng dân quân tự vệ xuyên đêm bám địa bàn, kiểm soát chặt chẽ từng phương tiện qua lại.

Từ ô tô tải, xe khách đến xe chở hàng chuyên dụng đều được dừng kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm ngăn chặn nguy cơ phạm nhân trốn Trại giam A2 lợi dụng ẩn nấp để tẩu thoát.

Lực lượng công an, CSGT cùng dân quân tự vệ xuyên đêm bám địa bàn, kiểm soát chặt chẽ từng phương tiện qua lại trên các trục đường huyết mạch tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XN

Người dân tuyệt đối không tự ý vây bắt

Trước tính chất nguy hiểm của vụ việc, Công an xã Tây Ninh Hòa cùng chính quyền các xã lân cận như Diên Lâm, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa... đồng loạt phát thông báo khẩn cấp đến từng thôn xóm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân - đặc biệt là các hộ gia đình sinh sống, làm việc tại khu vực rẫy, vườn, đồi núi hoặc những nơi vắng người - cần nâng cao cảnh giác tối đa. Những người thường xuyên vào rừng lấy mây, bắt ong được yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động để bảo đảm an toàn tính mạng và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

2 phạm nhân Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn

Đặc điểm nhận dạng của 2 phạm nhân

Hồ Văn Tình: cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng. Dấu vết riêng của đối tượng là trên ngực xăm kín. Hai tay và hai chân có hình xăm hoa văn dài (tay xăm từ khuỷu lên vai, chân xăm từ cổ chân lên đầu gối). Thời điểm bỏ trốn, phạm nhân đội mũ màu đen, mặc áo thun đỏ ngắn tay, quần đùi trắng đen, đi giày ba ta.

Lữ Văn Toàn: có dáng người gầy, da trắng tái, không có hình xăm. Dấu vết riêng của phạm nhân là bị gãy chân phải, có vết khâu tạo thành sẹo lồi kéo dài qua đầu gối ở mặt trong chân. Thời điểm bỏ trốn, phạm nhân mặc quần dài thun màu đen, áo thun đen ngắn tay, đeo ống tay thun chống nắng màu đen; đi giày ba ta có gai màu trắng, viền đỏ.

Cơ quan công an nhận định các đối tượng lẩn trốn có khả năng tàng trữ các vật dụng sắc nhọn, nguy hiểm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay tổ chức vây bắt. Khi phát hiện người lạ có đặc điểm nghi vấn, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi hành vi che giấu, chứa chấp hoặc tiếp tay cho các phạm nhân lẩn trốn sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Như VietNamNet thông tin, chiều 21/10, lợi dụng lúc lao động sản xuất tại Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân đã rủ nhau vượt ngục lẩn trốn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng lập tức triển khai phương án, siết chặt vòng vây truy tìm. Đến sáng 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh. Tiếp đó, tối 28/10, mũi trinh sát tiếp tục phát hiện, khống chế thành công phạm nhân Võ Hoàng Duy giữa khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Diên Lâm.