Yêu cầu đa dạng nguồn vốn khi lãi suất tăng cao
Mặt bằng lãi suất cho vay tăng cao đang tạo thêm áp lực chi phí đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Trong bối cảnh dư địa tín dụng ngày càng chịu sức ép, đa dạng hóa nguồn vốn không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là yêu cầu để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/yeu-cau-da-dang-nguon-von-khi-lai-suat-tang-cao-246261102121554252.htm