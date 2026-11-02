Yêu cầu đa dạng nguồn vốn khi lãi suất tăng cao

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của người dân, xã Chợ Mới (Thái Nguyên) đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt, tinh thần chủ động, tự nguyện xin thoát nghèo của các hộ dân đã góp phần lan tỏa ý chí tự lực, mở ra hướng đi bền vững trong nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.