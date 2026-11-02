Người Mỹ dự chi hơn 85 tỷ USD trong mùa Black Friday năm nay

Dựa trên một công bố mới đây từ công ty tư vấn quản lý Bain & Company cho thấy, tổng chi tiêu của người Mỹ trong 4 ngày từ Black Friday đến Cyber Monday năm 2026 được dự báo vượt 85 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2025.

Một khảo sát khác cũng cho thấy hơn 90% người tiêu dùng đều có kế hoạch mua sắm lớn trong dịp Black Friday, Cyber Monday hoặc một sự kiện giảm giá cuối năm.

Năm nay, Black Friday sẽ diễn ra vào thứ Sáu 27/11. Trong khi đó, Cyber Monday rơi vào thứ Hai, ngày 30/11, ba ngày sau Black Friday.

SỨC MUA TĂNG NHƯNG NGƯỜI TIÊU DÙNG THẬN TRỌNG HƠN

Theo Bain, Black Friday nhiều khả năng tiếp tục là ngày mua sắm có doanh số cao nhất trong mùa lễ hội cuối năm tại Mỹ. Còn Cyber Monday cũng được dự báo sẽ lọt vào top 5 ngày mua sắm có doanh số cao nhất năm 2026 khi tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử tiếp tục tăng mạnh.

Tỷ lệ người tiêu dùng Mỹ có ý định mua sắm trong các dịp giảm giá năm 2026 đều cao hơn so với 2025

Cụ thể, doanh số bán lẻ trong 4 ngày từ Black Friday đến Cyber Monday sẽ vượt 85 tỷ USD. Mức tăng trưởng doanh số trong khoảng thời gian này được dự báo tăng 8,75% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức tăng 4,5% của toàn bộ mùa lễ hội.

Hai tuần cuối cùng trước Giáng sinh cũng có vai trò quan trọng không kém. Năm 2025, có tới 6 trong 10 ngày mua sắm đạt doanh số cao nhất rơi vào khoảng thời gian này, phần lớn là các ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Năm nay, Giáng sinh rơi vào thứ Sáu, do đó những ngày trong tuần thuộc tuần cuối cùng trước Giáng sinh có thể ghi nhận sức mua cao hơn thông thường. Đáng chú ý, khoảng thời gian từ lễ Tạ ơn đến Giáng sinh năm nay chỉ kéo dài 29 ngày, ngắn hơn so với thông thường. Điều này đồng nghĩa người tiêu dùng có ít thời gian hơn để săn các chương trình ưu đãi. Vì vậy, giai đoạn 4 ngày từ Black Friday đến Cyber Monday có thể trở nên đặc biệt quan trọng đối với các nhà bán lẻ.

Dù người Mỹ vẫn duy trì thói quen mua sắm trong mùa lễ hội cuối năm, áp lực tài chính đang khiến họ chú trọng hơn đến giá cả và các chương trình khuyến mãi.

Theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát tại Mỹ trong tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng tăng mạnh cũng đang tạo ra áp lực lan rộng lên toàn bộ nền kinh tế, tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của các hộ gia đình.

Khi công bố dự báo thường niên về mùa mua sắm cuối năm vào tháng trước, Viện Kinh tế Mastercard cũng nhấn mạnh lạm phát sẽ là yếu tố tác động đáng kể đến hoạt động mua sắm trong năm nay. Và chính vì vậy, các nhà bán lẻ vẫn phải tính đến thực tế rằng khách hàng sẽ nhạy cảm hơn với giá cả.

Trích dẫn báo cáo của Narvar, nền tảng phần mềm quản lý trải nghiệm mua sắm trực tuyến, 40% nhà bán lẻ cho rằng người tiêu dùng sẽ chú trọng săn hàng giảm giá nhiều hơn trong năm nay. Trong khi đó, 26% doanh nghiệp dự đoán khách hàng sẽ ưu tiên chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu và trải nghiệm thay vì những mặt hàng không thực sự cần thiết như quần áo mới.

CUỘC ĐUA KHUYẾN MÃI

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang khiến Black Friday và Cyber Monday trở thành những mặt trận cạnh tranh quan trọng đối với ngành bán lẻ Mỹ. Ông Aaron Cheris, Giám đốc toàn cầu phụ trách lĩnh vực bán lẻ tại Bain & Company, cho biết: “Những nhà bán lẻ biết tận dụng các ngày mua sắm quan trọng thông qua chương trình khuyến mãi cá nhân hóa, sự kiện hấp dẫn và các chiến dịch tiếp thị có mục tiêu rõ ràng sẽ có lợi thế để duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong phần còn lại của mùa mua sắm cuối năm. Các nhà bán lẻ vẫn còn thời gian để xác định thời điểm triển khai những ưu đãi hấp dẫn nhất, đồng thời cân nhắc những mặt hàng cần duy trì mức giá cố định”.

Trên thực tế, Black Friday là sự kiện thương mại bắt nguồn từ Mỹ, diễn ra vào ngày sau lễ Tạ ơn. Có nhiều cách lý giải về tên gọi này, trong đó cách giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất cho rằng thuật ngữ “Black Friday” ám chỉ thời điểm các nhà bán lẻ chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi nhờ doanh số tăng mạnh. Theo cách ghi chép kế toán truyền thống, màu đỏ biểu thị khoản lỗ, còn màu đen thể hiện lợi nhuận.

Truyền thống này xuất hiện từ giữa thế kỷ XX, nhưng phải đến hai thập niên gần đây, Black Friday mới thực sự trở thành một trong những sự kiện mua sắm quan trọng nhất trong năm. Ban đầu, hoạt động chủ yếu diễn ra tại các cửa hàng vật lý, sau đó mở rộng sang môi trường trực tuyến cùng sự phát triển của thương mại điện tử.

Black Friday và Cyber Monday có chung mục tiêu thúc đẩy mua sắm thông qua các chương trình giảm giá lớn, nhưng khác nhau về hình thức và nhóm sản phẩm chủ đạo. Black Friday ban đầu được tổ chức nhằm thu hút đông đảo khách hàng đến các cửa hàng bách hóa và chuỗi bán lẻ lớn. Các chương trình khuyến mãi thường tập trung vào TV, đồ nội thất, thiết bị gia dụng cỡ lớn, máy chơi game và quần áo.

Trong khi đó, Cyber Monday ra đời như một sự kiện khuyến mãi hoàn toàn trên nền tảng số, tập trung vào các thiết bị công nghệ như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh, phần mềm, phụ kiện thông minh và sản phẩm phục vụ làm việc từ xa hoặc giải trí tại nhà. Sự kiện còn nổi bật với các ưu đãi chỉ áp dụng khi mua sắm trực tuyến, như phiếu giảm giá, mã khuyến mãi và các đợt giảm giá chớp nhoáng.

Nét khác biệt giữa Black Friday và Cyber Monday

Xét về trải nghiệm mua sắm, Black Friday phù hợp với những người muốn trực tiếp đến cửa hàng hoặc kiểm tra các sản phẩm có giá trị lớn trước khi quyết định mua. Ngược lại, Cyber Monday hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tốc độ, sự tiện lợi và khả năng tiếp cận danh mục ưu đãi công nghệ đa dạng.

Dù khởi nguồn từ Mỹ, Black Friday đã trở thành sự kiện mua sắm mang tính quốc tế. Tại mỗi quốc gia, thời điểm tổ chức có thể thay đổi đôi chút tùy theo lịch thương mại và tập quán mua sắm địa phương, nhưng bản chất vẫn không đổi - đó là triển khai các chương trình giảm giá lớn để mở màn cho mùa mua sắm Giáng sinh.

Ngay cả tại những quốc gia không tổ chức lễ Tạ ơn, sức ảnh hưởng của Black Friday vẫn lớn đến mức nhiều doanh nghiệp xem đây là một chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy doanh số và khép lại năm kinh doanh với kết quả tích cực.