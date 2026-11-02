Novaland còn hơn 72.400 tỷ đồng dư nợ vay tài chính, ai là chủ nợ lớn nhất?

Trong cơ cấu dư nợ, vay ngắn hạn đạt 29.749,6 tỷ đồng, chiếm 41,1%, gồm 12.503,4 tỷ đồng trái phiếu, 9.259,3 tỷ đồng vay từ bên thứ ba và 7.958,5 tỷ đồng vay ngân hàng. Nợ vay dài hạn đạt 42.663,2 tỷ đồng, chiếm 58,9%, chủ yếu là vay ngân hàng với 24.930,4 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 9.565,1 tỷ đồng.

Trong nhóm ngân hàng thương mại, MBBank là chủ nợ lớn nhất với dư nợ 9.904 tỷ đồng, tiếp đến là VPBank với 8.931,5 tỷ đồng và TPBank với 4.525,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ tại ba ngân hàng này đạt 23.361 tỷ đồng, tương đương 71% tổng dư nợ vay ngân hàng của Novaland.

Ở chiều kinh doanh, quý III/2026, Novaland đạt doanh thu thuần 5.120,1 tỷ đồng, tăng 204,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.102,3 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1.153,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao bất động sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án Victoria Village, Aqua City và Sunrise Riverside, cùng doanh thu hợp tác đầu tư và chênh lệch tỷ giá hối đoái.