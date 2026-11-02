Giá vàng ngày 2/11: Bật tăng sau tuần lao dốc

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Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng sau tuần giao dịch ảm đạm. Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, phục hồi trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 2/11.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 2/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 137-140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 132,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng lần lượt 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 134 triệu đồng/lượng và bán ra mức 138 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng nay, 2/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 37,4 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 3.911,8 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay phục hồi sau đợt giảm mạnh tuần trước trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ, dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ hơn củng cố việc lãi suất sẽ neo cao và đà bán tháo của thị trường chứng khoán hôm thứ Sáu đã gây ra tình trạng thanh lý trên diện rộng đối với kim loại quý.

Tuần này, 16 chuyên gia đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong bối cảnh niềm tin của Phố Wall (Wall Street) gần như tan biến sau khi giá vàng rơi xuống dưới mức 3.900 USD cuối tuần trước. Chỉ 1 chuyên gia (tương đương 6%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi 10 người khác (63%) cho rằng kim loại quý này tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại (31%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Trong khi đó, tại Phố Chính (Main Street), 184 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia khảo sát. Các nhà đầu tư Phố Chính một lần nữa lạc quan hơn so các nhà đầu tư chuyên nghiệp bất chấp đợt bán tháo mạnh của vàng tuần trước. 98 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 53%) cho rằng giá vàng sẽ tăng; 56 người khác (30%) dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 30 nhà đầu tư còn lại (16%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ mức 101,94 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,937%; chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau tuần chìm trong “sắc đỏ” vì cổ phiếu công nghệ bị bán tháo; giá dầu thế giới giảm nhưng vẫn neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 110,39 USD/thùng đối với dầu Brent và 101,18 USD/thùng với dầu WTI.