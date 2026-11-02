Petrolimex báo lãi sau thuế quý III đạt hơn 1.360 tỷ đồng, doanh thu 9 tháng vượt 373.200 tỷ đồng

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 7.303 tỷ đồng, tăng khoảng 62% và duy trì biên lợi nhuận gộp quanh mức 5,3%.

Đối với hoạt động tài chính trong kỳ, Petrolimex mang về khoản doanh thu gần 634 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính của tập đoàn đã tăng hơn 60%, từ mức 382 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 257 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 5.271 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng hơn 20% lên mức 389 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, Petrolimex báo lãi sau thuế hơn 1.363 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng khoảng 93% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 373.226 tỷ đồng, tương đương bình quân gần 1.400 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 3.753 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 109.009 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 82.062 tỷ đồng. Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 6.122 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 22.286 tỷ đồng mà chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

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Như vậy, tổng lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của Petrolimex vào thời điểm cuối tháng 9 đạt khoảng 28.407 tỷ đồng, tăng gần 2.755 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho của tập đoàn đã tăng mạnh từ mức 13.862 tỷ đồng lên 29.296 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 15.400 tỷ đồng (tăng khoảng 111%), trở thành một trong những khoản mục ghi nhận biến động lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Petrolimex sau 9 tháng đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Petrolimex đạt hơn 77.650 tỷ đồng, tăng mạnh so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm gần 26.595 tỷ đồng, tăng hơn 8.510 tỷ đồng so với đầu năm.

Cộng với khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 610 tỷ đồng, tổng dư nợ vay tài chính của Petrolimex vào thời điểm cuối quý III đạt khoảng 27.206 tỷ đồng, tăng hơn 8.511 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt hơn 31.359 tỷ đồng, tăng khoảng 1.797 tỷ đồng, với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 4.402 tỷ đồng.