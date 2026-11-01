Từ vụ phát hiện 4 đối tượng sử dụng ma túy tại chung cư The Sóng, Công an TPHCM truy xét, bắt giam 23 đối tượng

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố phát hiện một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra, truy xét 30 đối tượng liên quan chỉ trong thời gian không quá 03 ngày, qua đó đã khởi tố 23 đối tượng và tiếp tục xử lý các đối tượng có liên quan.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu và nòng cốt là Công an Phường Vũng Tàu đã chú trọng phát huy vai trò của hệ thống chính trị và lực lượng Công an cơ sở trong triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu “03 giảm”: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Quán triệt tinh thần đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Công an phường Vũng Tàu đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, rà soát những địa điểm có nguy cơ bị lợi dụng để mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp Phòng PC04 tổ chức kiểm tra, đấu tranh.

Khoảng 03 giờ ngày 03/10/2026, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC04 kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 04 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi. Qua kiểm tra nhanh, cả 04 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 01 gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một đối tượng khác.

Không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng tại hiện trường, với quyết tâm truy xét đến cùng nguồn cung ma túy, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng PC04 mở rộng điều tra, phát hiện thêm 04 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương. Đồng thời, hai lực lượng tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 đối tượng có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 03 ngày, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập tổng cộng 30 đối tượng liên quan. Mặc dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng, các đối tượng cư trú phân tán, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Kết quả đấu tranh vụ việc thể hiện hiệu quả phối hợp giữa Công an phường Vũng Tàu với Phòng PC04, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại cơ sở. Trong đó, Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, phát hiện dấu hiệu tội phạm; Phòng PC04 phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Từ kết quả trên, Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống ma túy phải được triển khai thường xuyên, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của từng lực lượng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò Công an cơ sở, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, quản lý địa bàn và đấu tranh xử lý tội phạm.

Việc phát hiện, đấu tranh và mở rộng điều tra vụ việc tại chung cư The Sóng là kết quả cụ thể góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Vũng Tàu an toàn, không ma túy, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.