Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/11: Giảm tới 0,5 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn

Theo biểu lãi suất huy động vừa được Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) cập nhật, ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều sản phẩm tiền gửi tiết kiệm.

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy, Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,2%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 4,5%/năm. Các mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm và lĩnh lãi cuối kỳ.

Riêng các kỳ hạn từ 13-60 tháng, lãi suất được giữ nguyên ở mức 5%/năm.

Đối với sản phẩm Tiết kiệm Thịnh vượng 50+, dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên, Eximbank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,1%/năm.

Đối với sản phẩm Tiết kiệm kỳ hạn tự chọn, lãi suất sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm chỉ còn 4,2%/năm kỳ hạn 6-11 tháng, 4,5%/năm kỳ hạn 12-13 tháng, 5%/năm kỳ hạn 15 tháng trở lên.

Đáng chú ý, đối với tiền gửi trực tuyến thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu cũng giảm 0,5 điểm phần trăm với kỳ hạn từ 6-36 tháng. Ngân hàng niêm yết lãi suất mới cho kỳ hạn 6-9 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn từ 15 tháng là 5,2%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến áp dụng vào cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) Eximbank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 4,8%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 15 tháng trở lên được giữ nguyên ở mức 5,3%/năm.

Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm thông thường, Eximbank cũng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6-12 tháng đối với khách hàng tham gia gói Combo CASA và đáp ứng điều kiện theo quy định của ngân hàng. Lãi suất các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng tham gia Combo CASA là 5,6%/năm, áp dụng cho khách hàng hạng Infinite gửi tiền kỳ hạn 15 tháng.

Ở góc độ điều hành chính sách tiền tệ, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã thông tin về tình hình tín dụng và định hướng điều hành lãi suất.

Thống đốc cho biết, trong bối cảnh lãi suất huy động có xu hướng tăng, mặt bằng lãi suất cho vay được điều hành theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng chủ động xem xét, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn, qua đó tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước phục hồi.