Sacombank thay Tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) ngày 2/11 công bố thông tin bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng giám đốc, đảm nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc.

Bà Kiều Anh sẽ phụ trách điều hành hoạt động của Sacombank kể từ ngày 2/11.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng) và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập Sacombank, tân CEO này từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Quyền Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh. (Ảnh: SCB)

Bà gia nhập Sacombank cuối năm 2025, cùng giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank để chuyển sang ngân hàng này. Hiện ông Thụy đang là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Sacombank kỳ vọng với kinh nghiệm quản lý kinh doanh, kinh nghiệm quản trị tại các ngân hàng, bà Kiều Anh tham gia điều hành sẽ giúp ngân hàng tập trung chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Đây cũng là cơ sở để tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Bà Kiều Anh đảm nhiệm quyền Tổng Giám đốc Sacombank thay người tiền nhiệm là ông Loic Faussier. Ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng Sacombank trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị.

Ngày 26/10 vừa qua, Sacombank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Sacombank cho biết thêm đang hướng tới phấn đấu trở thành ngân hàng dẫn đầu về thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số.

Ngân hàng cũng đang ưu tiên đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời mở rộng nguồn vốn cho tín dụng xanh, thúc đẩy việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam, xem đây là những mũi nhọn trong chiến lược phát triển mới.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Sacombank cho ngân hàng có doanh thu hơn 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp gần một nửa tổng thu nhập hoạt động.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 4.255 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối cũng mang về gần 711 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ngân hàng vượt 1,057 triệu tỷ đồng, trở thành ngân hàng tư nhân thứ 5 cán mốc tài sản trên 1 triệu tỷ đồng.